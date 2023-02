Chung Nguyen Do, tài năng gốc Việt được Barca thèm khát là ai?

TPO - Những ngày qua, người hâm mộ bóng đá xôn xao với cái tên Chung Nguyen Do (hay Đỗ Chung Nguyên), một trong những tài năng sáng giá bậc nhất của Bulgaria. Điều quan trọng, cầu thủ này mới 17 tuổi và 100% mang dòng máu Việt Nam.

Chủ nhật vừa rồi, lần đầu tiên Chung Nguyen Do đá chính cho đội một Slavia Sofia, CLB lâu đời nhất Bulgaria. Dù Slavia Sofia thua Ludogorets 1-2, nhưng Do có màn trình diễn khá ổn và chơi trọn vẹn 90 phút. Trước đó, anh ra mắt trong trận thắng Pirin Blagoevgrad 2-0, khi vào sân thay người phút 66.

Đó là bước tiến dài với chàng trai mới 17 tuổi có bố mẹ là người Việt Nam. Trong các cuộc phỏng vấn, Do tiết lộ anh sinh ra ở Bulgaria sau khi bố mẹ quyết định định cư tại đây.

“Gia đình là tất cả với tôi, mang đến động lực để tôi cố gắng theo đuổi nghiệp cầu thủ”, Do chia sẻ với KotaSport, “Nhờ bố mẹ, tôi không có một tuổi thơ thiếu thốn. Vậy nên bây giờ tôi chơi bóng để đền đáp họ. Trong xã hội ngày nay có nhiều thanh niên lạc lối, bởi họ thiếu kế hoạch cho tương lai. Nó trái ngược với tôi. Tôi có tình yêu với bóng đá và mục tiêu cụ thể”. Do cũng đề cao tầm quan trọng của giáo dục và tiết lộ môn học yêu thích ở trường là Toán.

Theo Do, anh bắt đầu chơi bóng từ năm 6 tuổi, khi được bố dẫn đến lò đào tạo của CSKA Sofia, một trong các kình địch của Slavia Sofia. Do lý giải rằng việc gia nhập CSKA hoàn toàn là quyết định của bố. Vậy nên sau đó anh đã chuyển sang Slavia Sofia, đội bóng mình yêu mến.

Một chi tiết khác chứng minh sự quyết đoán và tư duy độc lập của Do, đó là khi anh chuyển đổi vai trò trên sân. “Thoạt đầu tôi được đào tạo để trở thành thủ môn, nhưng không thích vị trí đó, tôi lên đá tiền vệ để tận hưởng trận đấu trọn vẹn hơn”, anh chia sẻ.

Do cũng nói thêm, phẩm chất tốt nhất của anh là phòng thủ và rê bóng. Trang web của Slavia Sofia đồng ý với điều này. Họ nhận xét Do nổi bật với tầm nhìn, khả năng thu hồi bóng và kéo bóng lên phía trước, hoặc tung ra những đường chuyền sáng tạo hướng đến khu cấm địa đối phương.

Tuy vậy, cầu thủ 17 tuổi cũng có hạn chế về mặt thể chất. Cậu khá nhỏ con so với bạn bè cùng trang lứa. Điều này có thể cải thiện theo thời gian. Hơn nữa, bóng đá hiện đại không phụ thuộc quá nhiều vào hình thể.

Tài năng của Do đủ thuyết phục HLV Zlatomir Zagorcic. Sau khi gây ấn tượng mạnh ở đội trẻ và đội dự bị, Do đã được ông triệu tập đến trại huấn luyện ở Thổ Nhĩ Kỳ vào mùa đông. Khi giải bóng đá Bulgaria trở lại, Do chính thức trở thành một phần của đội hình chính.

Đưa Do vào đội một, bên cạnh yếu tố chuyên môn, đây còn là cách để giữ chân tài năng gốc Việt. Vào mùa hè 2022 đã có tin về việc Barca muốn có tiền vệ này. Theo báo giới Bulgaria, những màn trình diễn chói sáng của Do trong màu áo U17 Bulgaria ở vòng loại U17 Euro 2022 đã khiến đội bóng xứ Catalan chú ý đến. Ngoài ra, vì có cậu con trai Jon Bakero lúc đó đang khoác áo Slavia Sofia, tuyển trạch viên của Barca, Jose Mari Bakero cũng biết khá rõ Do.

Vì lý do nào đó, vụ chuyển nhượng đã không (hoặc chưa) xảy ra. Có thể vì Slavia Sofia không muốn mất tài năng họ sản sinh ra, cũng có thể do Do chưa muốn ra nước ngoài quá sớm. Là một người luôn lên kế hoạch cụ thể cho tương lai, anh xác định tới đó là mục tiêu dài hạn.

“Tôi là fan của Man City từ năm 2011, nhưng cũng yêu thích Barca, đồng thời thần tượng Xavi”, cầu thủ gốc Việt cho biết, “Dĩ nhiên, mọi cầu thủ đều muốn đến những giải đấu hàng đầu châu Âu, nhưng cần nỗ lực tập luyện để có một hành trang tốt”.

Một mục tiêu khác của Do là được khoác áo ĐT Bulgaria. Tuy nhiên vì anh mới chơi cho đội U17 và U19 Bulgaria, cơ hội cho Việt Nam vẫn còn, nếu những người đứng đầu hành động sớm và đủ sức thuyết phục cầu thủ có cả bố lẫn mẹ là người Việt đổi ý.