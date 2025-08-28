Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Chứng khoán rung lắc trước kỳ nghỉ lễ

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phiên giao dịch hôm nay (28/8), chứng khoán trong nước tiếp tục trạng thái rung lắc. Nhà đầu tư có dấu hiệu thận trọng, tiền vào thị trường đột ngột sụt giảm, dù VN-Index tăng điểm.

Vượt qua những nhịp rung lắc, VN-Index tiếp tục có phiên tăng điểm. Chỉ số được hỗ trợ mạnh từ nhóm ngân hàng và chứng khoán, trong khi nhóm vốn hóa lớn lại phân hóa rõ rệt.

Ở chiều tích cực, các mã VPB, TCB, SSI, MWG, LPB, SHB, HPG, CTG… đóng góp lớn cho đà tăng của chỉ số. Riêng VPB và TCB ghi nhận mức tăng hơn 1 điểm cho VN-Index. Thanh khoản nổi bật có SHB khớp hơn 152 triệu đơn vị, HPG hơn 63 triệu và SSI gần 55 triệu cổ phiếu.

Ngược lại, VIC trở thành lực cản mạnh nhất khi lấy đi gần 2 điểm của chỉ số. Bên cạnh đó, các cổ phiếu vốn hóa lớn như BID, STB, MBB, VCB, FPT cũng giảm điểm, gây áp lực lên thị trường.

chung khoan.jpg
Chứng khoán trong nước tiếp tục trạng thái rung lắc.

Dù VN-Index duy trì sắc xanh, thanh khoản lại giảm mạnh so với những phiên trước, cho thấy dòng tiền có phần thận trọng. Toàn sàn chỉ có 5 cổ phiếu giao dịch trên mức nghìn tỷ, thuộc nhóm ngân hàng, chứng khoán và đại diện duy nhất ngành thép là HPG. SHB dẫn đầu thanh khoản hôm nay với mức 2.767 tỷ đồng, theo sau với SSI, VIX hơn 2.000 tỷ đồng.

Cổ phiếu chứng khoán vẫn hút dòng tiền, TVB, ORS, APG, TCI… tăng trần. VIX tăng cả về thị giá và thanh khoản sau thông tin công ty chứng khoán này góp 15% vốn thành lập công ty sàn giao dịch tài sản mã hóa vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng.

ORS của Chứng khoán Tiên Phong vừa được HoSE đưa ra khỏi diện cảnh báo từ hôm nay (28/2). Lý do, báo cáo tài chính bán niên 2025 đã được soát xét của doanh nghiệp có ý kiến chấp nhận toàn phần của đơn vị kiểm toán.

Trước đó, ORS bị đưa vào diện cảnh báo do tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 nêu ý kiến ngoại trừ đề cập đến khoản phí dịch vụ phải thu có số dư hơn 28 tỷ đồng tại ngày 31/12/2024.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 8,08 điểm (0,48%) lên 1.680,8 điểm. HNX-Index tăng 0,25 điểm (0,09%) lên 276,63 điểm. UPCoM-Index tăng 0,68 điểm (0,62%) lên 110,6 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường sụt giảm, giá trị giao dịch HoSE ở mức hơn 34.422 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 2.681 tỷ đồng, tập trung vào HPG, MSB, MBB, STB, SSI…

Việt Linh
#Chứng khoán Việt #VN-Index #thị trường chứng khoán #ngân hàng #chứng khoán #thanh khoản #dòng tiền

Xem thêm

Cùng chuyên mục