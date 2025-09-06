Chuẩn mực mới cho thần tượng

TP - Làn sóng concert vừa qua đang tạo nên những tiêu chí mới cho nghệ sĩ. Idol (thần tượng) không chỉ đẹp trên sân khấu, điều người hâm mộ đòi hỏi nhiều hơn nữa chính là tài năng, nhân cách của nghệ sĩ.

Hình ảnh đẹp của Mỹ Tâm trong đại lễ 2/9 làm nức lòng người hâm mộ

Cái bắt tay của DTAP và Hà Anh Tuấn giúp Nhà tôi có treo một lá cờ thành một trong những ca khúc phủ sóng mùa đại lễ. Người ta thường nhớ đến Hà Anh Tuấn với những bản tình ca: Tháng tư là lời nói dối của em, Người đàn ông và bông hoa bên ngực trái,… mà quên rằng giọng ca 8x thường xuyên đan cài tinh tế nhạc phẩm tôn vinh văn hóa dân tộc, ngợi ca đất nước trong các đêm nhạc.

Ở live concert Chân trời rực rỡ, anh hát Tình ca của cố nhạc sĩ Phạm Duy: “Tiếng nước tôi bốn ngàn năm ròng rã buồn vui/Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi, nước ơi/Tiếng nước tôi, tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi/Thoắt ngàn năm thành tiếng lòng tôi, nước ơi”.

Sáng mùa thu lịch sử, 2/9, Hà Anh Tuấn thăm bệnh nhân ở Bệnh viện Ung bướu TPHCM. Anh động viên một phụ nữ 73 tuổi: “Nay là ngày Quốc khánh cô ạ. Con mang cờ và quà thăm cô. Sáng nay, Ba Đình Hà Nội diễu hành rực rỡ và hạnh phúc lắm. Cô phải vui và cố gắng khỏe nhé”.

Giọng ca 8x trao lá cờ Việt Nam cho cậu bé 12 tuổi và nhắn nhủ: “Cố gắng chữa bệnh nhanh khỏe, về với trường lớp nhớ chưa? Ngoắc tay cái”… Trao gửi yêu thương tới những người kém may mắn góp phần giúp Hà Anh Tuấn giữ được sự nổi tiếng lâu bền.

Vài ngày đã trôi qua song sự xuất hiện của Mỹ Tâm trong chương trình nghệ thuật đặc biệt ở Quảng trường Ba Đình vẫn nóng trên các diễn đàn. Cô ăn mặc giản dị, trang điểm nhẹ nhàng khi cất tiếng hát trong ngày trọng đại.

Sở hữu thương hiệu thời trang và thương hiệu nước hoa riêng, cũng được mệnh danh là một trong những “phú bà” làng giải trí nhưng Mỹ Tâm biết khi nào cần trưng diện, khi nào cần tiết chế, tối giản. Khán giả vỗ tay cho phong cách và giọng hát Mỹ Tâm, cho cả hành trình làm nghề vững vàng, không tai tiếng của nữ ca sĩ được mệnh danh “Idol của các Idol”.

Trong số những gương mặt nghệ sĩ thu hút sự quan tâm của khán giả trẻ khi tham gia diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 phải kể đến rapper Đen. Mỗi hành động, cử chỉ của Đen đều được “soi” kỹ. Nhưng càng “soi” người ta lại càng thấy Đen dễ mến. Đen nhặt rác (lá rơi) trên đường diễu hành.

Đen giao lưu với người hâm mộ bình dị, ấm áp như nói chuyện với người nhà. Đen hỏi một khán giả nữ: Đã ăn sáng chưa? Khi nhận được câu trả lời, anh quay người lại, lấy từ túi áo ra một số tiền nhỏ đưa cho vị khán giả, khiến cô bất ngờ và vui sướng.

Hiện tại, đoạn trả lời phỏng vấn của Đen gây bão mạng vì ý nghĩa và dễ thương. Đen truyền thông điệp tới giới trẻ thông qua câu trả lời như… bắn rap.

Thời “sao” nổi vì phát ngôn, ứng xử ngông cuồng đã qua. Idol trong lòng khán giả hôm nay nhất định phải đẹp, từ sân khấu đến đời thường. Đặc biệt, Idol cần nêu cao tinh thần yêu nước. Hầu hết các ngôi sao của làng giải trí đều bày tỏ tình yêu nước trên trang cá nhân, nhân sự kiện trọng đại của đất nước.

Cách đây 3 ngày, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung viết tâm thư trên trang cá nhân. Anh cam kết: “Là một công dân Việt Nam, tôi sẽ cố gắng dùng năng lực, sở trường của mình để cống hiến những điều giá trị cho âm nhạc, để lan tỏa những thông điệp ý nghĩa và nhân văn đến mọi người và xã hội”.

Ở vai trò nhạc sĩ, anh theo đuổi lý tưởng viết những bài hát chạm cảm xúc của nhiều người để tạo nên những điều tích cực và thay đổi khiến cuộc sống tốt đẹp, vui tươi và hạnh phúc hơn.