Chưa thể thông qua đèo D'Ran trong hôm nay

Thái Lâm
TPO - Lãnh đạo Sở Xây dựng Lâm Đồng cùng Ban Quản lý dự án 85 đã kiểm tra hiện trường khu vực sạt lở đèo D'Ran và xác định chưa đảm bảo an toàn cho việc lưu thông. Vì thế, tỉnh Lâm Đồng chưa thể thông xe tuyến đường qua đèo D'Ran trong ngày hôm nay (2/12) như dự kiến.

Chiều 2/12, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết: Sở đang huy động thêm phương tiện máy móc để đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả sạt lở đèo D'Ran và chưa thể thông xe qua đèo trong ngày hôm nay (2/12) như dự kiến.

Các lực lượng đang tích khắc phục điểm sạt lở trên đèo D'Ran.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Lâm Đồng, trên địa bàn vẫn mưa nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Cùng với đó, đất san gạt trên quả đồi cạnh vị trí sạt lở sụt lún có khối lượng lớn, xe vận chuyển đất đi xuống điểm sạt lở khá xa nên cần thêm thời gian.

"Sở cùng Ban Quản lý dự án 85 đã kiểm tra hiện trường khu vực sạt lở đèo D'Ran và xác định chưa đảm bảo an toàn cho việc lưu thông. Hiện sở đang huy động thêm phương tiện và thiết bị để múc, vận chuyển đất xuống xã D'Ran, phấn đấu thông xe trước ngày 10/12", lãnh đạo Sở Xây dựng Lâm Đồng cho hay.

Như Tiền Phong đưa tin, tối 28/10, tại km 262+400 trên đèo D'Ran đã xảy ra sạt lở. Khảo sát ban đầu cho thấy khu vực sạt lở rộng khoảng 3.500 m², với khối lượng đất đá lên đến 60.000 m³. Ngay sau đó, tỉnh Lâm Đồng đã công bố tình huống khẩn cấp do thiên tai đối với đèo D'Ran ở khu vực cầu Treo. Sở Xây dựng Lâm Đồng tạm cấm lưu thông cả hai chiều qua khu vực sạt lở đèo D'Ran từ ngày 29/10 cho đến nay.

Thái Lâm
#đèo D'Ran #Lâm Đồng #sạt lở #giao thông #khắc phục

