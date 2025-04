Chưa phát hiện các sản phẩm sữa giả trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

TPO - Sau 2 ngày triển khai kiểm soát, giám sát an toàn thực phẩm (ATTP) tại một số đơn vị kinh doanh thực phẩm chức năng, lãnh đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Bình cho biết, chưa phát hiện các sản phẩm sữa giả mà Bộ Công an đang điều tra, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình