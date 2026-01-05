Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Chủ tịch nước quyết định tặng quà người có công nhân dịp Tết Bính Ngọ

Trường Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 5/1, Chủ tịch nước Lương Cường ký Quyết định số 01/QĐ-CTN về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, trong đó có hai mức quà là 600 nghìn đồng và 300 nghìn đồng.

Chủ tịch nước quyết định tặng quà với mức 600 nghìn đồng cho người có công với cách mạng, gồm:

Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng;

Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng;

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng;

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng;

Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng;

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng;

Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng.

Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng cũng được hưởng mức quà 600 nghìn đồng.

Mức quà 300 nghìn đồng được tặng cho:

Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng;

Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động;

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng;

Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng;

Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Đại diện thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân) được hưởng mức quà 300 nghìn đồng.

Nguồn kinh phí tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 được bố trí trong kế hoạch ngân sách Nhà nước năm 2026.

Trường Phong
#Chủ tịch nước #Quà Tết Bính Ngọ 2026 #Quà Tết #Tết Bính Ngọ 2026

