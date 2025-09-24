Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Chủ tịch nước Lương Cường mời doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào Việt Nam

TPO - Chủ tịch nước Lương Cường mời cộng đồng doanh nghiệp Mỹ nắm bắt thời cơ, mở rộng hiện diện và đầu tư quy mô lớn hơn, sâu hơn tại Việt Nam. Nhà nước Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư Mỹ yên tâm chọn Việt Nam làm điểm đến lâu dài.

Trong khuôn khổ chương trình tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ, sáng 23/9 tại New York, Chủ tịch nước Lương Cường dự buổi tọa đàm với các doanh nghiệp Mỹ do Hội đồng doanh nghiệp thúc đẩy quan hệ quốc tế (BCIU) phối hợp với Phòng Thương mại Mỹ (USCC), đại diện Hội đồng kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) đồng tổ chức.

Theo TTXVN, buổi tọa đàm có sự tham gia của lãnh đạo, đại diện các tập đoàn hàng đầu thế giới của Mỹ như Vantive, Amazon, Apple, AES, Amway, Boeing, Excelerate Energy, Warburg Pincus, The Asia Group, Excel Services Corporation, Atlas Air, Meta, Coca-Cola...

screen-shot-2025-09-24-at-70600-am.png
Chủ tịch nước Lương Cường dự toạ đàm với các doanh nghiệp Mỹ. Ảnh: TTXVN.

Đại diện các tập đoàn Mỹ đã thông báo về hoạt động hợp tác đầu tư tại Việt Nam, nêu bật những tiềm năng to lớn và cơ hội hợp tác, cũng như chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất kiến nghị để các tập đoàn có thể đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc phát triển của Việt Nam.

Các tập đoàn Mỹ bày tỏ ngưỡng mộ sự tiến bộ kinh tế và xã hội đáng kinh ngạc của Việt Nam, đánh giá cao chiến lược phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, tin tưởng rằng với những định hướng đã vạch ra, Việt Nam sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế và sẽ đạt được nhiều thành công trong tương lai.

Chia sẻ nhiều mục tiêu và ưu tiên chung với Việt Nam, từ thúc đẩy số hóa, tăng xuất khẩu, đến đảm bảo phát triển công bằng, các tập đoàn Mỹ nhất trí cho rằng Việt Nam có tiềm năng mạnh mẽ để trở thành điểm đến hàng đầu cho phát triển trên nhiều lĩnh vực, đồng khẳng định cam kết với các hoạt động hợp tác đầu tư tại Việt Nam.

Phát biểu với các doanh nghiệp Mỹ, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh những thành tựu sau gần 40 năm Đổi mới, cho rằng sự hiện diện, hoạt động kinh doanh hiệu quả của các tập đoàn hàng đầu của Mỹ tại Việt Nam là minh chứng cho sự tin tưởng và tiềm năng hợp tác giữa hai bên.

Nêu rõ những nỗ lực của Việt Nam trong cải cách thể chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng, hoàn thiện luật, thúc đẩy đổi mới sáng tạo…Chủ tịch nước kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Mỹ nắm bắt thời cơ, mở rộng hiện diện và đầu tư quy mô lớn hơn, sâu hơn tại Việt Nam, để cùng kiến tạo một kỷ nguyên hợp tác mới, giàu triển vọng và bền vững.

Chủ tịch nước khẳng định, Nhà nước Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư Mỹ yên tâm chọn Việt Nam làm điểm đến lâu dài, đồng hành kiến tạo tương lai thịnh vượng và bền vững.

Bình Giang
#Chủ tịch nước Lương Cường #Liên Hợp quốc #Doanh nghiệp Mỹ #Quan hệ Việt - Mỹ

