Chủ tịch nước Lương Cường: Khơi dậy khát vọng làm giàu, xây dựng nền nông nghiệp hùng cường trong kỷ nguyên mới

TPO - Tối 14/10, tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Lễ tôn vinh và trao tặng danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của nhà nông năm 2025 nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2025).

Phát biểu tại Lễ tôn vinh, ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho biết, phát huy truyền thống 95 năm xây dựng và trưởng thành, các cấp Hội Nông dân đã luôn chủ động, sáng tạo, tích cực tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, tiêu biểu là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, phong trào cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Hội đã và đang khẳng định vai trò quan trọng trong việc tổ chức vận động hội viên, nông dân Việt Nam tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; với mục tiêu hình thành sinh kế nông thôn xanh - nông nghiệp số - chuỗi giá trị, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi lễ.

Chúc mừng các nông dân Việt Nam xuất sắc và nhà khoa học của nhà nông được vinh danh, Chủ tịch nước Lương Cường nêu rõ trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam, nông dân có vai trò rất quan trọng và đóng góp to lớn trong quá trình khai phá đất đai, mở mang bờ cõi, lập nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước khẳng định, trong bối cảnh toàn cầu đầy biến động, khi thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu liên tiếp xảy ra, nông nghiệp luôn là “trụ đỡ” của nền kinh tế, bảo đảm an sinh, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia xuất khẩu hàng đầu thế giới về gạo, thủy sản và nhiều nông sản khác.

Chủ tịch nước bày tỏ trân trọng tấm gương những nông dân từ hai bàn tay trắng, bằng sự chăm chỉ, sáng tạo, chịu thương, chịu khó, chịu khổ, nỗ lực phấn đấu trở thành những tỷ phú trên đồng ruộng, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và cộng đồng; những tấm gương nông dân tiên phong trong chuyển đổi số nông nghiệp, tích cực tham gia phát minh, sáng chế; những tấm gương có hành động cao đẹp như hiến hàng trăm mét vuông đất để xây dựng nông thôn mới, bảo vệ biên cương Tổ quốc... và rất nhiều tấm gương nông dân xuất sắc, tiêu biểu khác.

Chủ tịch nước Lương Cường và ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao biểu trưng và chứng nhận cho Nhóm nông dân tỷ phú và Hội nhập quốc tế.

Lãnh đạo các bộ, ngành trao biểu trưng và chứng nhận Nông dân xuất sắc cho 23 nông dân của nhóm Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng thời, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao việc những “nhà khoa học của nhà nông” – những người suốt đời nghiên cứu, lai tạo giống cây trồng, vật nuôi, cải tiến công cụ, được tôn vinh như những “người gieo tri thức trên đồng ruộng”. Họ là cầu nối giữa tri thức hiện đại và sản xuất nông dân, giúp nâng cao năng suất, chất lượng, đưa thương hiệu nông sản Việt vươn xa trên thị trường quốc tế.

Lãnh đạo các bộ, ngành trao biểu trưng và chứng nhận cho các nhà khoa học của nhà nông.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường biểu dương sáng kiến của Hội Nông dân Việt Nam khi duy trì chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam” suốt 13 năm liên tục – như một “ngọn đuốc thi đua” lan tỏa tinh thần sáng tạo, cần cù và đoàn kết đến từng làng quê, cánh đồng.

Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường; trong nước, bên cạnh thời cơ và những điều kiện rất thuận lợi, vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức, Chủ tịch nước cho rằng để hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vai trò rất quan trọng; là cơ sở, lực lượng to lớn góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

“Tôi mong rằng những nông dân Việt Nam xuất sắc và các nhà khoa học được vinh danh hôm nay sẽ viết tiếp câu chuyện truyền cảm hứng, duy trì cách làm sáng tạo, đoàn kết giúp nhau vươn lên làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và đất nước,” – Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Với truyền thống vẻ vang 95 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Chủ tịch nước tin tưởng, bằng tinh thần đoàn kết, ý chí tự cường của Hội Nông dân, giai cấp nông dân, sự đồng hành của các nhà khoa học; sự quan tâm, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, Hội nhất định sẽ gặt hái những thành công rực rỡ hơn nữa, góp phần đưa đất nước ta vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.