Xã hội

Google News

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 31/10 theo giờ địa phương, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2025 tại Hàn Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

ctn-ct-tcb.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32. Ảnh: Lâm Khánh/ TTXVN

Tại cuộc gặp, Chủ tịch nước Lương Cường nhiệt liệt chúc mừng Trung Quốc vừa tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 4 khóa XX, chúc mừng các thành tựu của Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với hạt nhân là đồng chí Tập Cận Bình; trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Việt Nam đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi lời thăm hỏi tốt đẹp đến Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo chủ chốt Việt Nam, chúc và tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội XIV thành công tốt đẹp.

Hai bên đánh giá cao những tiến triển tốt đẹp của quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua; nhất trí tiếp tục tăng cường giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp, củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác thực chất, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững và ngày càng đi vào chiều sâu.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại; đề nghị hai bên triển khai tốt các chuyến thăm cấp cao, tăng cường trao đổi lý luận giữa hai Đảng và mở rộng hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực.

Tán thành với các đề xuất hợp tác của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc coi trọng cao độ quan hệ với Việt Nam; đề nghị hai bên tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hai Đảng, phát huy hiệu quả cơ chế hội thảo lý luận; khẳng định sẵn sàng tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực với Việt Nam.

Hai bên cũng trao đổi vấn đề trên biển và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, nhất trí tiếp tục kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng, cùng duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

