Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao 'định mức' khắc phục công trình vi phạm PCCC

TPO - Theo chỉ thị của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, riêng trong năm 2022, phải đảm bảo khắc phục hoàn thành ít nhất 30% công trình vi phạm chưa nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động trên địa bàn từng quận, huyện, thị xã; xử lý nghiêm các chủ đầu tư chây ỳ, cố tình không thực hiện.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành chỉ thị về tăng cường công tác chỉ đạo khắc phục tồn tại, xử lý vi phạm các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đã đưa vào hoạt động và các công trình xây dựng không phép, trái phép (đất nông nghiệp, lâm nghiệp, hành lang bảo vệ đê điều, lưới điện, hành lang bảo vệ rừng, sai mục đích sử dụng đất) trên địa bàn thành phố.

Theo UBND thành phố, qua công tác thống kê, báo cáo của Công an thành phố Hà Nội, việc triển khai thực hiện của các đơn vị và đặc biệt là các chủ đầu tư công trình vi phạm còn chậm trễ, chưa đảm bảo yêu cầu đặt ra. Nguyên nhân do ý thức chấp hành quy định pháp luật về PCCC của chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở chưa cao; công tác quản lý nhà nước về PCCC còn những hạn chế nhất định; vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, trật tự đô thị chưa quyết liệt, thiếu trách nhiệm, có dấu hiệu “buông lỏng” trong quản lý; cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ.

Thành phố chỉ đạo công an thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an quận, huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các công trình vi phạm đang tồn tại chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động; kịp thời nắm bắt và tổ chức kiểm tra an toàn về PCCC trong quá trình thi công đối với các công trình xây dựng mới theo quy định; kiến nghị, yêu cầu, hướng dẫn chủ đầu tư khắc phục các tồn tại, thiếu sót về PCCC trong quá trình triển khai thi công xây dựng công trình.

Sở Xây dựng thực hiện nghiêm việc thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt thiết kế về PCCC; chỉ nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng khi có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC của cơ quan cảnh sát PCCC.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã tổng hợp danh sách các công trình xây dựng không phép, trái phép và các công trình có vi phạm về trật tự xây dựng chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động trên địa bàn thành phố.

Sở Công Thương phối hợp với Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp; rà soát quy hoạch các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề kinh doanh như chợ, gas, xăng dầu, hóa chất theo lĩnh vực đơn vị quản lý, theo dõi.

Sở TN&MT chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp UBND quận, huyện, thị xã rà soát, thống kê danh sách các trường hợp người sử dụng đất đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất so với hồ sơ địa chính mà chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đề xuất UBND thành phố các giải pháp, biện pháp khắc phục; tham mưu, báo cáo đề xuất UBND thành phố có biện pháp, giải pháp khắc phục, xử lý dứt điểm các công trình xây dựng không phép, trái phép.

Sở VH&TT rà soát công tác cấp phép hoạt động vũ trường; hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã rà soát công tác cấp phép hoạt động karaoke trên địa bàn thành phố; tuyệt đối không cho phép hoạt động đối với cơ sở không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC.

Thành phố giao UBND các quận, huyện, thị xã yêu cầu chủ đầu tư các công trình vi phạm khẩn trương nghiêm túc thực hiện hoàn thành việc khắc phục ngay đối với từng tồn tại, vi phạm về PCCC. Riêng trong năm 2022, đảm bảo khắc phục hoàn thành ít nhất 30% công trình vi phạm chưa nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động trên địa bàn từng quận, huyện, thị xã; xử lý nghiêm các chủ đầu tư chây ỳ, cố tình không thực hiện.

Cùng với đó, chỉ đạo đội quản lý trật tự xây dựng đô thị cấp huyện, đơn vị quản lý về xây dựng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm các công trình sai phạm trong đầu tư xây dựng, ngăn chặn kịp thời không để phát sinh mới các công trình vi phạm.