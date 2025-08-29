Chủ tịch Hà Nội cấm cán bộ yêu cầu nộp giấy tờ khi thông tin đã có trên tài khoản định danh điện tử

TPO - Thời gian qua trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn còn tình trạng lạm dụng yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp bản sao có chứng thực; yêu cầu nộp giấy tờ, tài liệu trong trường hợp thông tin đã được tích hợp trên căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử. Điều này đã gây phiền hà, tốn kém cho người dân, doanh nghiệp và lãng phí cho xã hội.

Ngày 29/8, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Chỉ thị số 12 về chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực.

Theo chỉ thị, thời gian qua trên địa bàn thành phố vẫn còn tình trạng lạm dụng yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp bản sao có chứng thực; yêu cầu nộp giấy tờ, tài liệu trong trường hợp thông tin đã được tích hợp trên căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử. Điều này đã gây phiền hà, tốn kém cho người dân, doanh nghiệp và lãng phí cho xã hội.

Nhằm chấn chỉnh tình trạng trên, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khi tiếp nhận chỉ kiểm tra, đối chiếu bản sao với bản chính và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính. Đồng thời, ưu tiên việc tái sử dụng các dữ liệu/tài liệu đã có trên môi trường điện tử, không được yêu cầu nộp giấy tờ, tài liệu trong trường hợp thông tin đã được tích hợp trên căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử.

Công dân thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công an thành phố tuyên truyền sâu rộng trên các nền tảng về cách sử dụng VNeID, tài khoản định danh các mức độ trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công; đồng thời, rà soát, kiểm tra, cập nhật, làm sạch dữ liệu dân cư, đảm bảo dữ liệu đúng - đủ - sạch- sống trên VNeID.

Giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường chấn chỉnh, hướng dẫn, kiểm tra, đảm bảo cán bộ của đơn vị thực hiện nghiêm quy định trên.

Cán bộ, công chức, viên chức không được yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp bản sao có chứng thực đối với các thủ tục pháp luật chỉ yêu cầu nộp bản sao (yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu nếu cần).

Cùng với đó, cán bộ, công chức, viên chức không được yêu cầu các giấy tờ, tài liệu nếu thông tin trong giấy tờ, tài liệu đó đã được tích hợp trên căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trong thực hiện TTHC, dịch vụ công.

Các địa phương, đơn vị rà soát các quy trình nội bộ đã được phê duyệt, cắt giảm các thành phần hồ sơ không cần thiết; xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, lạm dụng bản sao có chứng thực.