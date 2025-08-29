Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chủ tịch Hà Nội cấm cán bộ yêu cầu nộp giấy tờ khi thông tin đã có trên tài khoản định danh điện tử

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thời gian qua trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn còn tình trạng lạm dụng yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp bản sao có chứng thực; yêu cầu nộp giấy tờ, tài liệu trong trường hợp thông tin đã được tích hợp trên căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử. Điều này đã gây phiền hà, tốn kém cho người dân, doanh nghiệp và lãng phí cho xã hội.

Ngày 29/8, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Chỉ thị số 12 về chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực.

Theo chỉ thị, thời gian qua trên địa bàn thành phố vẫn còn tình trạng lạm dụng yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp bản sao có chứng thực; yêu cầu nộp giấy tờ, tài liệu trong trường hợp thông tin đã được tích hợp trên căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử. Điều này đã gây phiền hà, tốn kém cho người dân, doanh nghiệp và lãng phí cho xã hội.

Nhằm chấn chỉnh tình trạng trên, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khi tiếp nhận chỉ kiểm tra, đối chiếu bản sao với bản chính và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính. Đồng thời, ưu tiên việc tái sử dụng các dữ liệu/tài liệu đã có trên môi trường điện tử, không được yêu cầu nộp giấy tờ, tài liệu trong trường hợp thông tin đã được tích hợp trên căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử.

z6580706698073-4614577e1d84fdb3da7bbd31d1135df2.jpg
Công dân thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công an thành phố tuyên truyền sâu rộng trên các nền tảng về cách sử dụng VNeID, tài khoản định danh các mức độ trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công; đồng thời, rà soát, kiểm tra, cập nhật, làm sạch dữ liệu dân cư, đảm bảo dữ liệu đúng - đủ - sạch- sống trên VNeID.

Giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường chấn chỉnh, hướng dẫn, kiểm tra, đảm bảo cán bộ của đơn vị thực hiện nghiêm quy định trên.

Cán bộ, công chức, viên chức không được yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp bản sao có chứng thực đối với các thủ tục pháp luật chỉ yêu cầu nộp bản sao (yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu nếu cần).

Cùng với đó, cán bộ, công chức, viên chức không được yêu cầu các giấy tờ, tài liệu nếu thông tin trong giấy tờ, tài liệu đó đã được tích hợp trên căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trong thực hiện TTHC, dịch vụ công.

Các địa phương, đơn vị rà soát các quy trình nội bộ đã được phê duyệt, cắt giảm các thành phần hồ sơ không cần thiết; xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, lạm dụng bản sao có chứng thực.

Thanh Hiếu
#Hà Nội #Công chứng #chứng thực #bản sao #Chủ tịch Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục