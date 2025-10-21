Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Chủ quan với những cơn đau bụng, người đàn ông mất túi mật

Vân Sơn
TPO - Thấy đau âm ỉ vùng bụng trên, người đàn ông nghĩ chỉ do rối loạn tiêu hóa nên chịu đựng nhiều ngày. Đến khi cơn đau tăng dần, kèm sốt và ớn lạnh, ông mới đến bệnh viện thăm khám. Các bác sĩ đã phải cắt túi mật bị viêm cấp tránh nguy hiểm tính mạng bệnh nhân.

Đó là trường hợp ông L.V.V. (56 tuổi, ngụ Vĩnh Long) vừa được tiếp nhận, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á. Ngày 21/10, thông tin từ bệnh viện cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau vùng thượng vị, đau tăng khi ấn vùng hạ sườn phải, kèm theo ớn lạnh và sốt.

hinh-anh-ekip-bs-dang-tien-hanh-noi-soi-mat-tuy-nguoc-dong-ercp-de-lay-soi.png
Các bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật lấy sỏi và cắt túi mật cho người bệnh

Theo bệnh sử, trước đó nhiều ngày ông đã bị đau bụng nhưng chủ quan nghĩ rằng chỉ bị rối loạn tiêu hóa nên tự mua thuốc uống tại nhà, cơn đau có lúc giảm nhưng sau đó lại tái phát dữ dội hơn nên phải đến bệnh viện cầu cứu bác sĩ.

Qua thăm khám lâm sàng và khai thác triệu chứng, các bác sĩ nghi ngờ bệnh lý liên quan gan – mật – tụy nên chỉ định chụp MSCT ổ bụng. BS-CKII Lê Tòng Bá – Phó khoa Ngoại Tổng quát cho biết, kết quả kiểm tra hình ảnh ghi nhận ống gan trái và ống mật chủ người bệnh bị giãn nhẹ, vùng đáy túi mật chứa nhiều sỏi nhỏ và cặn bùn kích thước 32mm; ống túi mật cũng có sỏi nhỏ khoảng 9mm, tụ dịch quanh cổ túi mật.

Ông V. được chẩn đoán sỏi túi mật có viêm túi mật cấp kèm sỏi ống mật chủ. Theo các bác sĩ tình trạng này có thể dẫn tới tắc mật, nhiễm trùng hoặc viêm phúc mạc nếu không can thiệp sớm.

Nhận định ca bệnh phức tạp, các bác sĩ tiến hành hội chẩn đa chuyên khoa để đưa ra hướng điều trị tối ưu. Ê kíp quyết định thực hiện hai kỹ thuật trong cùng một cuộc mổ nhằm giảm thiểu rủi ro và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh.

Ê kíp bác sĩ đã tiến hành nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) – kỹ thuật dùng ống nội soi đưa qua đường tiêu hóa vào ống mật để gắp sỏi và đặt stent dẫn lưu mật. Sau khi ống mật được khai thông, ê kíp tiếp tục phẫu thuật nội soi cắt bỏ túi mật bị viêm hoại tử. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, toàn bộ sỏi trong ống mật được lấy ra, túi mật viêm dày được cắt bỏ hoàn toàn. Sau mổ, các chỉ số sinh tồn của người bệnh dần ổn định và đang hồi phục tốt.

hinh-anh-tui-mat-va-soi.jpg
Hình ảnh các viên sỏi lớn được lấy ra từ đường mật của người bệnh

BS Nguyễn Trọng Tường – Phó khoa Nội soi, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết: “Sỏi ống mật chủ là bệnh lý khá phổ biến nhưng lại dễ bị bỏ sót trong chẩn đoán ban đầu. Do vị trí ống mật nằm sâu trong ổ bụng, siêu âm đôi khi khó phát hiện nếu bệnh nhân đầy hơi hoặc đau nhiều. Khi sỏi gây tắc nghẽn, mật ứ đọng có thể dẫn đến nhiễm trùng, tạo mủ trong đường mật, thậm chí gây nhiễm khuẩn huyết, đe dọa tính mạng”.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện các triệu chứng đau quặn vùng bụng trên, nhất là sau khi ăn thức ăn nhiều dầu mỡ, kèm vàng da, sốt hoặc nôn ói, người dân không nên chủ quan. Đây có thể là dấu hiệu sỏi mật hoặc viêm túi mật đang tiến triển nặng. Nếu để lâu, túi mật có thể hoại tử, vỡ, gây nhiễm trùng ổ bụng, đe dọa tính mạng.

Túi mật là cơ quan nhỏ nằm dưới gan, có nhiệm vụ chứa và cô đặc mật giúp tiêu hóa chất béo. Khi sỏi hình thành trong túi mật hoặc ống mật chủ, dòng chảy mật bị tắc nghẽn, gây viêm và đau. Bệnh thường gặp ở người trung niên, người béo phì, ăn nhiều chất béo hoặc ít vận động. Việc khám sức khỏe định kỳ và siêu âm bụng giúp phát hiện sớm sỏi mật ngay cả khi chưa có triệu chứng, từ đó điều trị kịp thời trước khi xảy ra biến chứng.

Vân Sơn
