Phát hoảng với khối u tử cung hơn 2kg khi phẫu thuật cho nữ bệnh nhân

Vân Sơn
TPO - Tưởng chỉ là rối loạn kinh nguyệt thông thường, người phụ nữ bất ngờ được bác sĩ phát hiện khối u tử cung nặng hơn 2kg. Bệnh nhân đã được phẫu thuật bóc tách khối u, ngăn chặn nguy cơ xuất huyết ồ ạt đe dọa tính mạng.

Ngày 20/10, BS Trần Văn Hùng, Trưởng khoa Sản – Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, trường hợp trên là bệnh nhân N.P.L. (37 tuổi, ngụ tại tỉnh Vĩnh Long). Chị L. nhập viện trong tình trạng đau tức vùng hạ vị, bụng to dần và rong kinh kéo dài.

Tại phòng khám Sản – Phụ khoa, qua thăm khám và siêu âm, các bác sĩ phát hiện một khối u lớn chiếm toàn bộ tử cung, lan rộng trong ổ bụng. Khối u có kích thước lớn bất thường, chèn ép các cơ quan xung quanh và là nguyên nhân gây rong kinh kéo dài ở bệnh nhân.

Sau hội chẩn, các bác sĩ nhận định, nếu không phẫu thuật sớm, tình trạng có thể tiến triển nguy hiểm, dẫn đến mất máu cấp, rối loạn nội tiết nguy cơ đe dọa tính mạng. Các bác sĩ quyết định tiến hành phẫu thuật bóc tách u tử cung khẩn cấp cho bệnh nhân.

Sau hơn 1 giờ khẩn trương trong phòng mổ, ê kíp bác sĩ đã bóc tách thành công khối u nặng 2,1kg ra khỏi cơ thể người bệnh. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, tỉnh táo, ăn uống và đi lại nhẹ nhàng, vết mổ hồi phục tốt.

BS Trần Văn Hùng cho biết: “Nhiều phụ nữ chủ quan khi thấy đau bụng hoặc rong kinh, cho rằng do thay đổi nội tiết hoặc áp lực công việc. Tuy nhiên, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo u xơ tử cung, u buồng trứng, ung thư hay các bệnh lý phụ khoa nguy hiểm khác. Nếu phát hiện muộn, khối u lớn dần sẽ gây chảy máu, thiếu máu mạn tính và làm tăng nguy cơ biến chứng trong phẫu thuật”.

Ông khuyến cáo, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản hoặc đã có gia đình nên khám phụ khoa định kỳ 6 tháng/lần, đặc biệt khi xuất hiện các triệu chứng bất thường như rong kinh, đau vùng hạ vị, bụng dưới to lên hoặc cảm giác nặng tức vùng chậu. Việc phát hiện và điều trị sớm giúp bảo tồn chức năng sinh sản, tránh biến chứng nguy hiểm và giảm thiểu nguy cơ phẫu thuật lớn.

Các bác sĩ cho biết, u tử cung là khối tăng sinh lành tính của các tế bào cơ tử cung. Bệnh thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, đặc biệt từ 30 đến 50 tuổi. Tùy vị trí và kích thước, khối u có thể phát triển trong thành tử cung, dưới niêm mạc hoặc ngoài bề mặt tử cung. Nếu không được phát hiện và điều trị sớm, u tử cung có thể dẫn đến thiếu máu, vô sinh, sảy thai hoặc biến chứng trong thai kỳ.

Vân Sơn
