Chủ nghĩa yêu nước là nguồn sức mạnh tinh thần bất diệt

TPO - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình nhấn mạnh: Nhân dân là sức mạnh vô địch của cách mạng. Chủ nghĩa yêu nước là nguồn sức mạnh tinh thần bất diệt. Đại đoàn kết dân tộc là “mạch nguồn sức mạnh”, là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt lịch sử cách mạng Việt Nam.

Chiều 14/8, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam chủ trì, cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh: Giá trị thời đại và sức sống trường tồn". Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình và các đồng chí lãnh đạo chủ trì hội thảo. Ảnh: Viết Thành.



Nhiều bài học lịch sử vô giá được đúc kết

Phát biểu tại hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, tháng Tám năm 1945, khi phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh, thời cơ “ngàn năm có một” xuất hiện. Chỉ trong 15 ngày, dưới ngọn cờ của Đảng và Bác Hồ, toàn dân tộc đồng loạt vùng dậy tiến hành Tổng khởi nghĩa, đập tan xiềng xích nô lệ, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước toàn thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do độc lập…”.

Cách mạng tháng Tám không chỉ mang ý nghĩa to lớn với dân tộc Việt Nam, mà còn có tầm ảnh hưởng sâu rộng tới phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Từ thắng lợi này, nhiều bài học lịch sử vô giá được đúc kết: Vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định mọi thắng lợi; biết nắm bắt thời cơ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tin tưởng tuyệt đối vào nhân dân.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh là dịp tri ân các thế hệ tiền bối, các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế đã đóng góp, hy sinh cho cách mạng Việt Nam. Đây cũng là lời hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đồng lòng, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Nhân dân là sức mạnh vô địch của cách mạng

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhìn nhận, Cách mạng tháng Tám đã khẳng định nhiều bài học lịch sử to lớn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Viết Thành.



Trong đó, theo Phó Thủ tướng, bài học quan trọng nhất chính là vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là minh chứng hùng hồn cho sự lựa chọn đúng đắn của lịch sử. Ngay từ những bước đi đầu tiên, Đảng có lý tưởng cao cả, đường lối đúng đắn, đại diện trung thành cho lợi ích của nhân dân, biết dựa vào sức mình là chính, tập hợp sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, kiên trì chuẩn bị lực lượng, nhanh nhạy nắm bắt thời cơ “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, kết hợp tài tình giữa đấu tranh chính trị và khởi nghĩa vũ trang. Không có Đảng Cộng sản thì không có nước Việt Nam hôm nay. Đây chính là chân lý được thực tiễn khẳng định hùng hồn và không thể bác bỏ.

Đó còn là những bài học chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là ánh sáng chỉ đường tương lai. Nhân dân là sức mạnh vô địch của cách mạng. Chủ nghĩa yêu nước là nguồn sức mạnh tinh thần bất diệt. Đại đoàn kết dân tộc là “mạch nguồn sức mạnh”, là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt lịch sử cách mạng Việt Nam. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là nền tảng cho sự phát triển của đất nước.

Phát biểu bế mạc, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nhấn mạnh, các tham luận khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hoạch định đường lối giải phóng dân tộc, đưa ra quyết sách đúng đắn, sáng tạo; nhạy bén tạo và chớp thời cơ “ngàn năm có một” để khởi nghĩa thắng lợi.

Ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân đã kiên cường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, thống nhất non sông, từng bước xây dựng đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, đạt những thành tựu to lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đặc biệt là kết quả 40 năm Đổi mới. Những kết quả đó đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố quyết định đối với mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.