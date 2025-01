Chủ đầu tư Khu đô thị Phú Mỹ Hưng dính loạt sai phạm

TPO - Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng - chủ đầu tư Khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7, TPHCM) kéo dài thời gian thực hiện hoàn chỉnh đồ án quy hoạch và thời gian xây dựng, chưa đầu tư xây dựng công viên cây xanh theo quy hoạch được duyệt, xây dựng Trường Quốc tế Nam Sài Gòn không phép với quy mô diện tích hơn 9.900 m2…

Thanh tra TPHCM vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra số 09/TB-TTTP-P5 về chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý quy hoạch đô thị, quản lý đầu tư xây dựng và mời gọi đầu tư tại Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Nam Sài Gòn. Trong đó có nhiều nội dung vi phạm liên quan đến Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng - chủ đầu tư Khu đô thị Phú Mỹ Hưng quận 7.

Thông báo kết luận thanh tra chỉ ra Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng kéo dài thời gian thực hiện hoàn chỉnh đồ án quy hoạch và thời gian xây dựng theo quy hoạch đã được UBND TPHCM giao nhiệm vụ tại Điều 2 quyết định số 380/QĐ-UB-QLĐT ngày 23/1/1997, làm ảnh hưởng đến việc xác định diện tích đất (299 ha) do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng khai thác, lập dự án đầu tư xây dựng và diện tích đất công trình công cộng thuộc TPHCM quản lý (110 ha).

Đối với phần diện tích 110 ha hiện Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng đã bàn giao hơn 56,8 ha, chưa bàn giao hơn 53,1 ha và đang thực hiện duy tu, bão dưỡng thường xuyên đến khi được tiếp nhận.

Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng chưa thực hiện đầu tư xây dựng công trình kè hành lang bảo vệ sông, rạch được phê duyệt tại quyết định số 380/QĐ-UB-QLĐT, ảnh hưởng cảnh quan, ô nhiễm môi trường, thoát nước và an toàn giao thông thủy.

Chủ đầu tư Khu đô thị Phú Mỹ Hưng quận 7 chưa đầu tư, xây dựng công viên cây xanh theo quy hoạch được duyệt tại quyết định số 4987/QĐ-UBND ngày 8/10/2015 của UBND TPHCM phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu A; thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng Khu A không đúng diện tích mà Thủ tướng Chính phủ đã giao, hiện đang sử dụng nhiều hơn thực tế tăng khoảng 400 ha.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng không lập thủ tục xin giấy phép xây dựng trước khi thi công công trình Trường Quốc tế Nam Sài Gòn tại lô CR8. Công trình Trường Quốc tế Nam Sài Gòn (khối nhà A3, A6) xây dựng không phép với quy mô diện tích lớn, tổng diện tích xây dựng không phép khoảng hơn 9.900 m2 với kết cấu sàn bê tông cốt thép, cột bê tông cốt thép.

Điều này không thực hiện đúng khoản 1 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014. Đến ngày 2/6/2023, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng mới được Ban quản lý Nam Sài Gòn cấp giấy phép xây dựng.

Đáng chú ý, kết luận thanh tra còn chỉ ra việc triển khai 5 cụm đô thị A, B, C, D, E của Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng đến thời điểm hiện nay chủ yếu tập trung tại khu chức năng số 1 (khu A), còn lại các khu B, C, D, E (khu 8, 12, 16, 18) chưa triển khai lập quy hoạch vì chưa được bàn giao đất; chưa xây dựng hoàn chỉnh tuyến đường Nguyễn Văn Linh theo tiến độ giấy phép đầu tư số 602/GP ngày 19/5/1993 vì các làn xe qua các khu B, C, D, E chưa bàn giao đất.

Từ những sai phạm trên, Thanh tra TPHCM kiến nghị, đối với các công trình không phép, sai phép thì UBND TPHCM chỉ đạo Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát việc cấp giấy phép xây dựng số 03/GPXD-BQLKN ngày 2/6/2023 của Ban quản lý Nam Sài Gòn cấp cho Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng xây dựng công trình thuộc dự án Trường Quốc tế Nam Sài Gòn. Trường hợp phát hiện có sai phạm đề xuất biện pháp xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng được giao xây dựng hoàn thành tuyến đường Nguyễn Văn Linh bàn giao cho cơ quan quản lý Nhà nước theo tiến độ của giấy phép đầu tư số 602/GP ngày 19/5/1993; bàn giao đầy đủ diện tích đất công 110 ha (khu A) cho TPHCM quản lý theo cam kết tại giấy phép đầu tư số 602/GP ngày 19/5/1993.

Đồng thời, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra TPHCM , UBND Quận 7 và các đơn vị có liên quan đo đạc xác định tổng thể diện tích đất khu A (khu 1).