Phú Mỹ Hưng đầu tư Khu đô thị sinh thái nghìn tỷ

Phú Mỹ Hưng "Bắc tiến" đầu tư vào dự án Khu đô thị sinh thái Hồng Hạc - Xuân Lâm. Sau nhiều năm triển khai ì ạch, chậm tiến độ, dự án Khu đô thị sinh thái Hồng Hạc - Xuân Lâm vừa được UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Chân dung chủ đầu tư

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị sinh thái Hồng Hạc - Xuân Lâm cho CTCP Đầu tư Công đoàn Ngân hàng Công thương (thuộc sở hữu của Công ty Phú Mỹ Hưng).

Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng (PMH) được thành lập vào ngày 19/5/1993, liên doanh giữa Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) và Tập đoàn Central Trading & Development từ Đài Loan (hiện nay là Công ty Phú Mỹ Hưng Asia Holdings)

Công ty chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và phát triển đô thị, nổi bật với các dự án lớn tại khu vực phía Nam TP Hồ Chí Minh bao gồm xây dựng đại lộ Nguyễn Văn Linh và khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Khu đô thị Phú Mỹ Hưng là dự án bất động sản có vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam.

Phú Mỹ Hưng đã phát triển nhiều khu vực đô thị hiện đại, hiện tại doanh nghiệp đang mở rộng đầu tư ra các tỉnh phía Bắc, bao gồm dự án khu đô thị sinh thái Hồng Hạc - Xuân Lâm tại Bắc Ninh.

Tình hình tài chính của Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng trong năm 2023 cho thấy sự giảm sút lợi nhuận khoảng 39,2% so với năm 2022, đạt 2.197 tỷ đồng. Mặc dù lợi nhuận giảm, Phú Mỹ Hưng vẫn duy trì mức lãi cao hơn nhiều so với nhiều công ty bất động sản lớn khác như Nam Long, Khang Điền và Novaland,...

Tính đến cuối năm 2023, vốn chủ sở hữu của công ty là 13.955 tỷ đồng, giảm 2,9% so với năm trước. Hệ số nợ phải trả so với vốn chủ sở hữu là 1,36 lần, với nợ phải trả gần 19.000 tỷ đồng, giảm 4,3% so với cuối năm 2022.

Tại thời điểm 30/06/2024, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng có dư nợ trái phiếu ghi nhận khoảng 7.972,65 tỷ đồng. Trong đó, công ty phát hành 3 lô trái phiếu trong nước và 3 lô trái phiếu quốc tế. Giá trị tổng hợp của các lô trái phiếu phát hành trong nước là 2.000 tỷ đồng, với lãi suất dao động từ 7,15% đến 8,8%/năm, tất cả đều đáo hạn vào năm 2026. Các trái phiếu phát hành quốc tế có tổng giá trị huy động là 305 triệu USD, với các lãi suất từ 1,43% đến 2,58% và đáo hạn từ năm 2025 đến 2027.

Chậm triển khai thực hiện dự án

Được biết dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 12/2010 cho CTCP Đầu tư Công Đoàn ngân hàng Công Thương để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần thứ 3 ngày 26/5/2023, dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị sinh thái Hồng Hạc - Xuân Lâm có diện tích 198,5ha tại các xã Ngũ Thái, Song Liễu và phường Xuân Lâm, thị xã Thuận Thành. Dự án được triển khai với tổng vốn đầu tư là gần 1.486 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư để thực hiện dự án là 320 tỷ đồng chiếm 21,54%.

Về tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động, dự án đã hoàn tất bồi thường giải phóng mặt bằng và đã bàn giao 197,6ha; còn 0,9ha đất nghĩa trang vẫn đang tiến hành di chuyển mộ. Công ty đã đầu tư xây dựng phần hạ tầng kỹ thuật, tháng 11/2024 sẽ hoàn thành phần hạ tầng kỹ thuật.

Trong đó, các hạng mục công trình chính gồm: Đất ở diện tích 72,1ha chiếm 36,3% với đa dạng các loại nhà ở như nhà ở liền kề, biệt thự song lập, biệt thự đơn lập, nhà ở có sân vườn, nhà phố thương mại, nhà ở xã hội,...; Đất trung tâm công cộng và thương mại dịch vụ, hỗn hợp diện tích 30,3ha; Đất cây xanh, thể dục thể thao, mặt nước diện tích 44,96ha; Đất giao thông và hạ tầng đô thị 51,1ha. Dự án được điều chỉnh dân số quy hoạch từ 15.000 người lên khoảng 27.700 người.

Đến tháng 11/2011, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành quyết định thu hồi đất và giao đất cho Công ty cổ phần Đầu tư Công đoàn ngân hàng Công thương để xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị sinh thái Hồng Hạc - Xuân Lâm. Sở TN&MT tỉnh Bắc Ninh đã bàn giao đất trên thực địa 2 đợt lần lượt vào ngày 14/10/2016 và 19/12/2018 với tổng diện tích 197,6ha.

Ngày 18/11/2022, UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định gia hạn thời gian sử dụng 197,6ha đất đã được giao cho Công ty cổ phần Đầu tư Công đoàn ngân hàng Công thương để đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái Hồng Hạc - Xuân Lâm do chậm triển khai thực hiện dự án. Thời gian gia hạn là 24 tháng kể từ ngày UBND tỉnh Bắc Ninh ký quyết định gia hạn.