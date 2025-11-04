Chủ đầu tư 10 đại lý xe máy điện VinFast: 'Bán hơn 1.000 xe/tháng, doanh số gấp nhiều lần thương hiệu khác'

Tin tưởng vào chất lượng xe máy điện VinFast và chiến lược kinh doanh hợp lý, anh Nguyễn Văn Vinh đã nhanh chóng đầu tư chuỗi 10 đại lý, đồng thời tin tưởng VinFast chắc chắn đạt được mục tiêu 1,5 triệu xe trong năm 2026.

Doanh số gấp vài chục lần các thương hiệu khác

- Là người dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh xe máy, điều gì khiến anh quyết định “bẻ lái” sang xe máy điện VinFast?

Tôi đã kinh doanh xe máy rất lâu rồi, từ những năm 2006-2007. Đến tháng 11/2024, tôi bắt đầu mở rộng kinh doanh xe máy điện VinFast. Có nhiều lý do cho quyết định này. Thứ nhất, xe máy điện đang là xu hướng. Thứ hai, người làm nghề xe máy lâu đều biết chất lượng xe VinFast tốt.

Cuối cùng, tôi tin tưởng vào chiến lược kinh doanh của VinFast. VinFast có nhiều chính sách giá tốt, dải sản phẩm hấp dẫn và áp dụng nhiều hỗ trợ cho khách hàng và đại lý, nên tôi quyết định mở đại lý xe máy điện VinFast và làm cực nhanh. Hiện tại, tôi có chuỗi 10 đại lý xe máy điện VinFast ở Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình và Hải Phòng.

Anh Nguyễn Văn Vinh đang đầu tư 10 đại lý xe máy điện VinFast.

- Việc kinh doanh của anh thay đổi ra sao sau quyết định trên?

Trước đó, tôi có kinh doanh một số thương hiệu xe máy điện như Yadea, Dibao, JVC. Nhưng khi mở rộng sang VinFast, tôi đã ngừng kinh doanh Yadea. Chuyển đổi này mang lại hiệu quả rõ rệt. Khách hàng tăng lên rất nhanh. Kết quả kinh doanh hàng tháng yên tâm hơn hẳn so với các thương hiệu còn lại.

Cụ thể, 10 đại lý xe máy điện VinFast hiện có doanh số trung bình hơn 1.000 xe/tháng. Với các thương hiệu xe máy điện Trung Quốc, doanh số chỉ loanh quanh 30-40 xe/tháng/đại lý vào những tháng cao điểm. Còn những tháng khác thấp hơn, ở mức 10-15 xe/tháng/đại lý.

- Nhưng việc mở cùng lúc 10 đại lý chắc chắn không đơn giản. Anh đã xoay xở và tính bài toán hoàn vốn ra sao để tự tin bước vào cuộc chơi này?

Thực tế, ngay từ khi mở đại lý, VinFast đã có chính sách hỗ trợ chúng tôi nên việc làm chủ nguồn vốn ban đầu cũng tốt hơn. Trong chuỗi 10 đại lý, mỗi tháng, có đại lý để ra được vài trăm triệu đồng, có đại lý ít hơn.

Mỗi đại lý cần vốn đầu tư khoảng 1-2 tỷ đồng ban đầu. Nếu hoạt động tốt, sau khoảng 10 tháng, đại lý có thể đạt mức tự chủ về nguồn vốn, tức là hoàn vốn đầu tư ban đầu và vận hành bằng vốn tự có, không còn phải tính đến chuyện phải vay thêm.

“Không có hãng nào có thể so sánh về chất lượng với VinFast”

- Theo quan sát của anh, điều gì thuyết phục ngày càng nhiều khách hàng chuyển đổi xanh và chọn xe máy VinFast như vậy?

Quan trọng nhất vẫn là sản phẩm. Lấy ví dụ mẫu xe bán chạy nhất ở các đại lý của tôi là Evo Grand, dòng xe vừa ra mắt nhưng về đến đâu là giao cho khách hàng đến đấy.

Chiến lược thiết kế sản phẩm của VinFast rất hay. Evo Grand có giá chỉ từ 21 triệu đồng, với thiết kế 2 pin. Khách hàng có nhu cầu và tài chính vừa phải đều có thể mua được. Với khách hàng có nhu cầu cao và có điều kiện hơn một chút, họ có thể mua thêm pin phụ thứ 2 dựa theo nhu cầu đi lại hàng ngày. Như vậy, chỉ 1 sản phẩm nhưng đáp ứng được nhu cầu của hầu hết khách hàng. Ngoài Evo Grand, mới đây VinFast còn giới thiệu thêm Feliz và Vero X.

Với các dòng xe này, có thể thấy VinFast nắm bắt nhu cầu khách hàng rất tốt và kịp thời. Các mẫu xe đều đi được quãng đường rất xa, lên tới 262 km. Đây thực sự là niềm mong mỏi lâu nay của khách hàng.

Chuỗi đại lý xe máy điện VinFast của anh Vinh hiện có doanh số trung bình hơn 1.000 xe/tháng.

- Thực tế anh ghi nhận khách hàng phản hồi thế nào về chất lượng của xe máy điện VinFast?

Khách hàng rất hài lòng. Theo tôi, trong số các hãng xe máy điện trên thị trường ở thời điểm hiện tại, không có hãng nào có thể so sánh về chất lượng với VinFast. Sau này có thể có thêm sự cạnh tranh từ thương hiệu khác, nhưng hiện tại VinFast vẫn là số 1.

Hơn nữa, VinFast có doanh số bán hàng online rất tốt. Chỉ khi khách hàng tin tưởng về chất lượng của xe VinFast, họ mới dám đặt mua qua hình thức này. Thường khách hàng chỉ quan tâm là dòng xe gì, giá tiền có phù hợp không trước khi quyết định đặt mua.

- Theo anh, liệu xe máy điện có thể thay thế được xe máy xăng không?

Theo góc nhìn của tôi, điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Với đà phát triển như hiện tại, đến 2027-2028, thị phần của VinFast trên thị trường xe máy Việt Nam sẽ tăng lên 60-70%.

Thực tế, nhu cầu của người dân với xe điện ngày càng lớn. Những năm trước, khách hàng chủ yếu là học sinh. Tuy nhiên, sau khi VinFast gia nhập thị trường, khách hàng mua xe điện dần dần đa dạng hơn, từ học sinh, sinh viên, dân văn phòng, cho đến người lớn tuổi. Tôi đã thấy rất nhiều người ban đầu có ý định mua xe máy xăng nhưng cuối cùng chuyển hướng sang chọn xe máy điện.

- Được biết, gần đây VinFast và các nhà phân phối đã đặt mục tiêu bán 1,5 triệu xe máy điện trong năm 2026. Theo anh, mục tiêu này có khả thi không?

Hoàn toàn khả thi với chính sách bán hàng tốt như hiện tại và năng lực sản xuất của nhà máy đủ khả năng đáp ứng được nhu cầu của đại lý, của người tiêu dùng.

- Cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi!