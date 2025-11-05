Chồng ca sĩ Đoàn Di Băng bị bắt là ai?

TPO - Trước khi bị bắt với cáo buộc liên quan đến sản xuất, buôn bán hàng giả mỹ phẩm, Nguyễn Quốc Vũ - chồng ca sĩ Đoàn Di Băng - được biết đến là doanh nhân thường xuyên khoe cuộc sống xa hoa, biệt thự dát vàng, bộ sưu tập siêu xe và quà tặng tiền tỷ dành cho vợ, gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Vũ (SN 1978, ngụ phường Tân Thuận, TPHCM) - Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group - để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả liên quan sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body.

Hai bị can khác là Đinh Văn Liên (Phó Tổng giám đốc CTCP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai) và Nguyễn Thị Tuyến cũng bị bắt trong cùng vụ án. Kết quả giám định cho thấy sản phẩm không đạt chỉ số SPF như công bố, bị xác định là hàng giả về chất lượng.

Chồng Đoàn Di Băng trước khi bị bắt

Trước khi vướng lao lý, Nguyễn Quốc Vũ là cái tên gắn với ca sĩ Đoàn Di Băng vì ồn ào thị phi. Cả hai xây dựng hình ảnh vợ chồng doanh nhân thành đạt, có cuộc sống xa hoa với biệt thự, siêu xe đậu kín sân nhà, bộ sưu tập hàng hiệu. Trong các video, bài đăng trên Facebook và TikTok, hai vợ chồng thường xuất hiện bên những không gian sang trọng, nội thất mạ vàng, xe hơi đắt tiền và tủ quần áo chứa túi xách xa xỉ.

Không chỉ vậy, Nguyễn Quốc Vũ cùng vợ từng chia sẻ những hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ dự án cộng đồng nhưng bị cho là “đánh bóng tên tuổi”.

Vợ chồng Nguyễn Quốc Vũ - Đoàn Di Băng là cặp đôi thị phi.

Ông Vũ còn chia sẻ những lần tặng vợ nữ trang đắt đỏ, giá đến chục tỷ đồng, tổ chức tiệc sinh nhật 300 triệu đồng.

Hình ảnh giàu sang, khoe tài sản khiến hai người trở thành chủ đề bàn tán. Không ít ý kiến nghi vấn vợ chồng Quốc Vũ “phông bạt” chỉ để tìm kiếm sự chú ý. Cư dân mạng nói các con số về giá trị siêu xe hay chi phí xây biệt thự bị cho là thiếu minh bạch, phô trương phóng đại.

Tạo tai tiếng không kém vợ, Nguyễn Quốc Vũ từng gây tranh cãi khi đăng video sử dụng sản phẩm băng vệ sinh của thương hiệu Hanayuki lau miệng sau khi uống rượu vang để chứng minh khả năng thấm hút.

Cuối tháng 8/2024, Vũ ngừng hoàn toàn việc cập nhật mạng xã hội. Bài đăng cuối cùng của ông khẳng định công ty đang tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của Cục Quản lý Dược, đồng thời cảnh báo có nhiều tài khoản mạo danh vợ chồng ông để bán hàng không rõ nguồn gốc.

Hoạt động kinh doanh của Nguyễn Quốc Vũ

Theo kết quả điều tra ban đầu từ cơ quan chức năng, CTCP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai đã hợp tác sản xuất dòng kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body cho VB Group, do Nguyễn Quốc Vũ điều hành.

Phân Viện Khoa học hình sự tại TPHCM giám định lô sản phẩm và kết luận chỉ số SPF thực tế chỉ đạt khoảng 25,82, tương đương 51,64% so với chỉ số SPF 50 ghi trên bao bì. Cơ quan điều tra xác định đây là hàng giả về chất lượng so với công bố tiêu chuẩn.

Tháng 1, EBC Đồng Nai sản xuất và xuất bán 1.652 sản phẩm không đạt chất lượng cho VB Group. Từ đây, số hàng hóa được đưa ra thị trường dưới danh nghĩa mỹ phẩm chính hãng. Theo điều tra, Nguyễn Quốc Vũ trực tiếp tham gia tiêu thụ lô hàng này.

Trước đó, tháng 5/2024, Cục Quản lý Dược đã đình chỉ lưu hành và buộc tiêu hủy toàn bộ sản phẩm dầu gội Hanayuki Shampoo 300 g vì không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Sản phẩm do EBC Đồng Nai sản xuất và VB Group phân phối, từng được quảng cáo phổ biến qua livestream, với những mô tả về công dụng phục hồi tóc, ngăn nấm da đầu, giảm gàu.

VB Group thành lập năm 2021, vốn điều lệ 8 tỷ đồng. Tháng 7/2024, ghế tổng giám đốc được chuyển sang Nguyễn Quốc Vũ. Công ty vận hành thương hiệu Hanayuki với danh mục sản phẩm từ chăm sóc da, tóc đến vệ sinh cá nhân. Giá bán dao động từ gần 200.000-600.000 đồng mỗi bộ sản phẩm.

Hình ảnh ông Vũ và vợ xuất hiện thường xuyên trong quảng bá thương hiệu này.

Trước đây, Nguyễn Quốc Vũ từng là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Universal và Doanh nghiệp tư nhân Thế giới Steak. Đến nay, hai doanh nghiệp đã dừng hoạt động.

Khám xét nhà bị can Nguyễn Quốc Vũ.

Đáng chú ý, đầu năm 2023, Nguyễn Quốc Vũ xuất hiện trên chương trình Doanh nghiệp & Doanh nhân phát sóng trên VTV1. Trong phóng sự, chồng Đoàn Di Băng cảnh báo vấn nạn hàng giả hàng nhái đang làm tổn hại uy tín doanh nghiệp và gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh nhiều khách hàng đã mua nhầm hàng không rõ nguồn gốc rồi quay lại yêu cầu công ty bồi thường.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, xác minh vụ việc.