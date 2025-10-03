'Choáng' với giá chung cư ở tỉnh lẻ 'nhảy múa' lên đến 80 triệu đồng/m2

TPO - Có dự án chung cư ở Bắc Ninh được môi giới bất động sản thổi giá cao, tiệm cận 70 – 80 triệu đồng/m2 khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

PV Tiền Phong trong vai người có nhu cầu mua nhà đến khu vực dự án The InterOne ở phường Tân Tiến và phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang cũ) tìm hiểu thị trường. Dự án đang trong quá trình xây dựng. Một môi giới bất động sản đon đả quảng bá về dự án. Vị “cò đất” này cho biết, hiện tại muốn mua căn chung cư ở dự án thì phải mua lại của người khác. Tuy nhiên, để mua được, khách hàng phải mất thêm chi phí. Nếu muốn mua căn chung cư khoảng 40m2 (giá sàn khoảng 2,8 tỷ đồng), khách hàng phải trả thêm 150 – 200 triệu đồng tiền chênh.

Môi giới bất động cho hay, giá bán chênh căn hộ mỗi ngày một tăng. Thậm chí, có căn chung cư ở dự án The InterOne có tiền chênh lên đến 300 – 400 triệu đồng so với giá sàn. Tính trung bình, giá lên tới 78 – 80 triệu đồng/m2. Một căn chung cư khoảng 70m2, có 2 phòng ngủ, giá hơn 5 tỷ đồng.

"Cò đất" thổi giá lên đến 80 triệu đồng/m² căn chung cư ở dự án The InterOne. Ảnh: Nguyễn Thắng

Theo môi giới bất động sản, khách hàng rất khó mua trực tiếp từ chủ đầu tư. Chủ đầu tư không bán trực tiếp mà bán cho các sàn phân phối đủ điều kiện. Người mua buộc phải mua lại từ F1, thậm chí F2, F3. “Ngay cả chúng tôi – dân môi giới bất động sản còn không mua được từ F0”, người môi giới bất động sản nói.

Cũng theo môi giới bất động sản này, dự án chưa đủ điều kiện để bán. Kể cả mua đi bán lại giữa cá nhân với nhau cũng chỉ có phiếu đặt cọc. Nếu thiện chí, khách hàng đặt cọc khoảng 100 triệu đồng giữ chỗ, cộng thêm tiền chênh mua lại thì sẽ nhận phiếu hẹn vào tiền.

Nếu khách có thiện chí muốn mua thì hiện giờ còn rẻ hơn mấy hôm trước, vì trước đó đẩy giá lên cao để bán ăn chênh. Thời điểm trước, có căn chung cư ở dự án chênh tới 300 triệu đồng so với giá sàn mà vẫn chưa bán. Giờ chênh 300 triệu đồng khó bán, nên nhiều người chấp nhận giảm, chỉ lãi 100 – 200 triệu đồng cũng bán suất. Có căn đẹp chênh tới 400 triệu. Căn nhìn ra phố đi bộ là đắt nhất.

Dự án The InterOne đang trong quá trình xây dựng, nhưng cò đất đã giao bán. Ảnh: Nguyễn Thắng



Một môi giới bất động sản khác cho biết, dự án The InterOne vừa mở bán 2 đợt nên đã bán hết hàng, hiện chỉ mua lại từ người khác. Số tiền chênh khi mua lại khoảng 300 – 400 triệu đồng/căn so với giá chủ đầu tư đưa ra. Tính ra, hiện nay mua lại có giá khoảng 70 – 80 triệu đồng/m2.

Có căn chung cư trong dự án mà vị “cò đất” này vừa lấy cho khách với giá 80 triệu đồng/m². Theo người mua giới bất động sản này, hiện tại, nếu khách hàng có nhu cầu thực sự tìm căn chung cư của dự án thì cần ký quỹ 10% giá trị, cộng thêm tiền chênh. Tiền chênh thêm từ 300 – 400 triệu đồng/căn. Hiện việc mua bán có thể viết giấy tay với nhau hoặc làm công chứng vi bằng.

Theo môi giới bất động sản, những dự án như The InterOne thường bán qua sàn bất động sản hoặc đại lý. Hiện tại, với giá khoảng 70 – 80 triệu đồng/m2, khách hàng vẫn có thể đầu tư. Bởi lẽ, giá chung cư tăng trưởng theo từng giai đoạn, như lúc khởi công, xây dựng lên đến mặt đất, cất nóc cho đến khi bàn giao. Dựa vào các thời điểm này, nhà đầu tư có thể “lướt sóng”. Thậm chí, có dự án chung cư bên cạnh, tiền chênh bán ra lên đến cả tỷ đồng.