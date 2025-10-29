Chính thức ra mắt Risa by La Pura, toà tháp đầu tiên thiết kế dành cho trẻ em tại Việt Nam

Sau thành công của phân khu Zenia, sáng ngày 28/10, Phát Đạt chính thức giới thiệu ra thị trường Risa by La Pura, toà tháp được thiết kế riêng cho trẻ em với triết lý “cho trẻ con, do trẻ con”.

Phối cảnh Risa by La Pura – toà tháp đầu tiên thiết kế dành cho trẻ em tại Việt Nam

Trước đó, Risa by La Pura được Dot Property Việt Nam vinh danh dự án có thiết kế thân thiện với trẻ em tốt nhất Việt Nam 2025, khẳng định tầm nhìn tiên phong của nhà phát triển dự án trên hành trình kiến tạo những đô thị bền vững và nhân văn tại TP.HCM.

Thiết kế, vận hành và áp dụng phương pháp nuôi dưỡng trẻ em từ gốc rễ

Ông Bùi Quang Anh Vũ - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt chia sẻ, nếu phân khu Zenia được xem là “phép màu tái sinh” của thị trường Đông Bắc TP.HCM, góp phần thay đổi lối sống, trở thành xu hướng tìm kiếm nổi bật trên mạng xã hội cùng 95% quỹ hàng được hấp thụ chỉ trong 55 ngày ra mắt, thì Risa by La Pura là lời tiếp nối cho hành trình ấy.

Tại Risa by La Pura, trẻ con sẽ được nuôi dưỡng sự thiện lành từ gốc rễ từ cách thiết kế không gian sống ứng dụng concept Urban Healing in Nature đến việc áp dụng kết hợp các phương pháp nuôi dạy trẻ thành công trên thế giới như: Montessori, nuôi dưỡng cá nhân độc lập, tôn trọng sự khác biệt, khơi dậy tiềm năng sáng tạo; Phương pháp nuôi con kiểu Nhật dạy trẻ cách sống có trách nhiệm, tôn trọng người khác và hòa mình trong tập thể; Phương pháp nuôi con kiểu Mỹ dạy con hiểu và quản trị tài chính sớm, để con biết giá trị của đồng tiền và biết trân trọng lao động.

Mỗi phương pháp sẽ gắn liền với các trụ cột phát triển sản phẩm, được đặt để vào từng tiện ích dành riêng cho trẻ em. Đơn cử, với trụ cột tăng vận động dưỡng lành (cả thể chất và trí não), phương pháp Montessori được áp dụng thông qua nhóm tiện ích xanh hoá những bức tường bê tông, để con tự do, chủ động khám phá môi trường sống với các “bạn cây, cỏ, hoa, lá” như đồi vui chơi với thảm cỏ xanh mát, vườn bé yêu từ 1 – 4 tuổi tránh tia UV, vườn gia vị và thảo dược trị liệu, vườn đọc sách, vườn bí mật,…

Tương tự, triết lý nuôi con kiểu Nhật sẽ gắn với trụ cột “True Friends” thông qua nhóm tiện ích cứng khuyến khích con tham gia vận động tăng cường sức khỏe cùng bạn bè như sân chơi thể thao đa năng, sân chơi nước, hồ bơi trẻ em tách biệt hồ bơi người lớn, Kidzone trong nhà, khu leo núi trong nhà,… Hay nhóm tiện ích mềm bồi dưỡng ý thức cộng đồng từ đào tạo kỹ năng nói chuyện trước đám đông, lớp kỹ năng sơ cấp cứu cho trẻ em đuối nước, phòng cháy chữa cháy đến lớp kỹ năng bảo vệ bản thân,…

Nếu như những đứa trẻ Nhật Bản được dạy cách tự đi học cùng đám bạn từ khi còn nhỏ để tăng tính tự lập gắn với cộng đồng thì Risa by La Pura đầu tư trường học chuẩn quốc tế ngay trong nội khu, đủ an toàn để con có thể tự đến trường mỗi sáng cùng bạn bè, dạy con cách tự quản lý thời gian đi học đúng giờ, về nhà đúng giờ để không bỏ lỡ các hoạt động thú vị tại đô thị “all-in-one”.

Đáng chú ý, đặt mình vào dòng phát triển chung của đất nước, Risa by La Pura chú trọng việc nuôi dưỡng các cư dân nhí trở thành công dân toàn cầu - những “Little Global Citizens” chính hiệu. Theo đó, trẻ em tại Risa được sở hữu đặc quyền giao tiếp với người nước ngoài như người bản địa thông qua các khóa kỹ năng mềm thiết kế riêng như: học đá bóng, bơi lội trực tiếp với thầy cô nước ngoài,… Chủ đầu tư dự án cũng tiến hành ký kết hợp tác cùng hệ thống giáo dục ICS áp dụng chương trình đào tạo song ngữ chuẩn Oxford.

“Chúng tôi tự tin phát triển môi trường tiếng Anh thực tế được dạy khắp nơi từ cửa nhà, siêu thị, bạn bè trong khu,… chuẩn quốc tế nhưng học phí được tính theo giá quốc nội dành cho ‘chủ nhân nhí’ của Risa by La Pura”, đại diện Nhà phát triển Phát Đạt nhấn mạnh.

Tạo khoản đầu tư ý nghĩa

Dựa vào lộ trình phát triển của toà tháp thiết kế riêng cho trẻ em có thể thấy Risa La Pura đang thổi một làn gió mới vào thị trường bất động sản thông qua cách làm sản phẩm đi từ giá trị cốt lõi, để mỗi viên gạch được xây nên đều mang đậm giá trị sống đúng nghĩa. Bởi dù đầu tư cho thuê hay mua để an cư thì đích đến cuối cùng vẫn phải là một đô thị sinh khí và bền vững. Đây được xem là phần lời đặc biệt dành cho tệp đầu tư vào thành phố dưỡng lành giai đoạn này.

Phối cảnh công viên trung tâm tại La Pura

Bên cạnh đó, Risa thuộc La Pura nên tất yếu toà tháp này cũng sở hữu loạt lợi thế đặc biệt của đô thị “all-in-one” giáo dục - y tế - giải trí cao cấp bậc nhất trung tâm Đông Bắc TP.HCM với 100+ tiện ích hiện đại; sảnh đón kết nối cao 8m; 20.000m2 thương mại được quy hoạch thành phố Nhật, phố Hàn; trung tâm thương mại, rạp chiếu phim trong nhà,…

Song song, vị trí siêu đắc địa khi sở hữu tới 300m mặt tiền quốc lộ 13, trong bán kính 5 phút lái xe có thể trải nghiệm Lotte Mart, AEON Mall Binh Duong Canary, sân Golf Sông Bé, di chuyển 15 phút đến ngã tư Hàng Xanh, 30 phút đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (sau khi quốc lộ 13 hoàn thành mở rộng dự kiến năm 2028).

Risa by La Pura cũng thừa hưởng tiềm năng tăng giá mạnh mẽ từ metro số 2 Bình Dương ngang nhà - một trong 10 dự án metro được TP.HCM ưu tiên đầu tư trước. Ghi nhận thực tế, tiến độ xây dựng dự án đang đẩy mạnh, thi công 24/7 cùng chất lượng công trình được bảo chứng bởi Tổng thầu xây dựng Central, giám sát xây dựng Artelia.

47 đại lý phân phối chính thức, chung một lý tưởng, chung một sứ mệnh lan toả triết lý nuôi dưỡng thế hệ công dân nhí toàn cầu tại Risa by La Pura

Đặc biệt, trong khuôn khổ sự kiện ra quân Risa by La Pura, Phát Đạt cũng ký kết hợp tác chiến lược với Ngân hàng MB, công bố 47 đại lý phân phối uy tín, góp phần giới thiệu sản phẩm ra thị trường minh bạch thông tin, tư vấn chính xác, chuyên nghiệp và tận tâm.