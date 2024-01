Chính phủ Anh phá vỡ thế bế tắc chính trị ở Bắc Ai-len sau gần 2 năm

TPO - Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Trần Minh Tiến - Giám đốc Công an tỉnh Nam Định giữ chức vụ Cục trưởng, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.