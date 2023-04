Chiêu trò vòi tiền 'bôi trơn' và 180 lần nhận hối lộ của thư ký thứ trưởng Bộ Y tế

TPO - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị can Phạm Trung Kiên là thư ký của thứ trưởng Bộ Y tế đã tiếp xúc, yêu cầu các đại diện doanh nghiệp tham gia chuyến bay giải cứu và các khách lẻ phải chi tiền để được Bộ Y tế chấp thuận chuyến bay hoặc chấp thuận cho khách được về nước.

Vòi tiền theo chuyến bay và khách lẻ

Trong vụ án “chuyến bay giải cứu”, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an kết luận, quá trình thực hiện chủ trương đưa công dân Việt Nam về nước trong đại dịch COVID-19, Bộ Y tế giao Cục Y tế dự phòng tiếp nhận, xem xét, cho ý kiến về việc phê duyệt hoặc không phê duyệt kế hoạch tổ chức các chuyến bay theo đề xuất của Bộ Ngoại giao - để làm sao cho phù hợp với tình hình dịch bệnh, khả năng cách ly y tế tại địa phương.

Ngoài ra, Bộ Y tế còn xét chấp thuận cho các khách lẻ được về nước theo đề nghị của họ hoặc doanh nghiệp. Khi nhận được văn bản của Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ hoặc cơ quan chức năng xin ý kiến về chuyến bay giải cứu, combo, xin cho khách lẻ được về nước sẽ chuyển Cục Y tế dự phòng tham mưu.

Còn tại Cục y tế dự phòng, các chuyên viên của Phòng Kiểm soát bệnh truyền nhiễm sẽ nghiên cứu, đề xuất, sau đó báo cáo lại Cục duyệt dự thảo văn bản trả lời Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ và các đơn vị chức năng thông qua bị can Phạm Trung Kiên, để trình ông Tuyên xem xét, duyệt ký văn bản trả lời.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị can Phạm Trung Kiên (thư ký của một thứ trưởng) đã tiếp xúc, yêu cầu các đại diện doanh nghiệp chi từ 50 - 200 triệu đồng/1 chuyến bay hoặc phải chi phí 500 nghìn – 2 triệu đồng/1 khách đối với chuyến bay combo và từ 7 - 15 triệu đồng/1 khách đối với khách lẻ, tùy từng thời điểm để được Bộ Y tế chấp thuận chuyến bay hoặc chấp thuận cho khách lẻ được về nước.

Ngoài ra, Kiên còn bị cáo buộc cùng bị can Vũ Anh Tuấn (nguyên Phó trưởng phòng Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an) yêu cầu, gợi ý chỉ dẫn để doanh nghiệp liên hệ, chi tiền cho Kiên để được Bộ Y tế trả lời kịp thời các văn bản.

Với các thủ đoạn nêu trên, Phạm Trung Kiên đã có 180 lần nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 42 tỷ đồng và 27 nghìn USD từ đại diện các doanh nghiệp, cá nhân.

Điển hình trong số bị can đưa hối lộ cho Kiên có Nguyễn Thị Thanh Hằng trong quá trình nộp hồ sơ thủ tục xin cấp phép chuyến bay cho Công ty Bluesky, Hằng và Lê Hồng Sơn, Tổng giám đốc Bluesky, đã hối lộ Kiên 6 tỷ đồng; bị can Trần Thị Mai Xa đại diện cho Công ty Masterlife và một số công ty khác nhiều lần hối lộ Kiên hơn 1,7 tỷ đồng…

“Kết nối” cho đại diện doanh nghiệp được cấp phép bay giải cứu

Cùng với Kiên, cơ quan điều tra cáo buộc bị can Bùi Huy Hoàng, nguyên Chuyên viên Phòng Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Cục Y tế dự phòng, dù không được phân công nhiệm vụ liên quan đến thẩm quyền của Bộ Y tế trong Tổ công tác 4 Bộ/5 Bộ. Song tháng 6/2021, khi bị can Võ Thị Hồng, Giám đốc Công ty Minh Ngọc, nhờ xin cấp phép thực hiện chuyến bay và chủ trương chấp thuận cách ly y tế tại UBND tỉnh, Hoàng đã liên hệ với bị can Vũ Sỹ Cường, nguyên cán bộ Phòng Tham mưu Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, nhờ xin cấp phép tổ chức chuyến bay cho Công ty Sora và được Cường đồng ý.

Cường đề xuất với Hoàng chi phí 5 triệu đồng/khách để xin chấp thuận ở Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải, còn việc xin chấp thuận ở Bộ Y tế do Hoàng tự lo.

Ngoài bị can Cường, Hoàng liên hệ thêm với Lê Thị Phượng, Phó phòng văn xã, UBND tỉnh Hải Dương, để nhờ xin chủ trương chấp thuận cách ly y tế cho công dân về nước trên các chuyến bay của công ty Sora tại địa bàn tỉnh này.

Sau đó, Bùi Huy Hoàng trao đổi lại và được Võ Thị Hồng đồng ý chung chi xin cấp phép chuyến bay ở Tổ Công tác 5 Bộ là 6 triệu đồng, xin chủ trương cách ly y tế tại Hải Dương là 2 triệu đồng/khách.

Cơ quan điều tra xác định, Bùi Huy Hoàng đã nhận hơn 3,3 tỷ đồng của Võ Thị Hồng. Số tiền này, bị can đưa hơn 1,9 tỷ cho Vũ Sỹ Cường; đưa 100 triệu đồng cho Phạm Trung Kiên xin chấp thuận cấp phép một chuyến bay của Công ty Sora và đưa 650 triệu cho Lê Thị Phượng để xin chủ trương chấp thuận cách ly y tế tại UBND tỉnh Hải Dương; còn Hoàng chiếm hưởng 671 triệu đồng. Hành vi này khiến Hoàng bị truy tố tội “Môi giới hối lộ”.