Đề nghị truy tố nhiều cựu quan chức nhận hối lộ trong vụ 'chuyến bay giải cứu'

TPO - Cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng và cựu thứ trưởng Vũ Hồng Nam bị cáo buộc nhận hối lộ trong vụ "chuyến bay giải cứu".

Ngày 4/4, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án "chuyến bay giải cứu", đề nghị truy tố 54 bị can về các tội "Đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đây là vụ án bắt đầu từ chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại nước ngoài khi dịch COVID-19 bùng phát vào đầu năm 2020.

Trong số 20 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ" có hai cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng và Vũ Hồng Nam; ông Chử Xuân Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND Hà Nội và Trần Văn Tân, cựu Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam.

Tính đến thời điểm này, đây là vụ án có số lượng các bị can bị đề nghị truy tố cao nhất. Thời điểm thực hiện hành vi nhận hối lộ, ông Vũ Hồng Nam còn kiêm nhiệm chức cựu Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Quang Linh, cựu trợ lý của nguyên phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, cũng bị đề nghị truy tố cùng tội danh “Nhận hối lộ”. Hàng chục cựu lãnh đạo cấp cục, vụ và cán bộ của Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ GTVT, Văn phòng Chính phủ, Cục Xuất nhập cảnh Bộ Công an, Ban Đối ngoại trung ương… cũng bị đề nghị truy tố vì những sai phạm liên quan vụ án "chuyến bay giải cứu”.

Theo kết luận, ông Nguyễn Quang Linh đã lợi dụng vị trí công tác của mình là trợ lý của nguyên Phó Thủ tướng thường trực để nhận hối lộ và giúp một số công ty được phê duyệt chuyến bay tham gia "chuyến bay giải cứu". Ông Linh bị cáo buộc đã nhận hối lộ hơn 4 tỉ đồng.

Trong vụ án, có 4 bị can bị truy tố về tội "Môi giới hối lộ", trong đó có ông ông Nguyễn Anh Tuấn, cựu thiếu tướng, cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội.



Kết luận điều tra cũng cho biết, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra lệnh truy nã bị can Trần Thị Hà Liên, lao động tự do về tội “Môi giới hối lộ” quy định tại Điều 365 BLHS.