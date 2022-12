Bắt cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam

TPO - Ngày 22/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Vũ Hồng Nam (SN 1963, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao, nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản) để điều tra tội "Nhận hối lộ".