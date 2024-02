Chiều mùng 8 Tết, sân bay Tân Sơn Nhất, cao tốc đón lượng khách và xe kỷ lục

TPO - Phiên chợ độc đáo được họp ngay bên vỉa hè quốc lộ 46. Mặt hàng của phiên chợ là những bó mạ non chỉ bằng nắm tay được bán với giá từ 10 đến 15 nghìn đồng.

TPO - Ngày 17/2, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Càng Long vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Hồng Tươi về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.