TPHCM 24/7: Lời khai ớn lạnh của kẻ sát hại, phân xác cô gái 25 tuổi ở TPHCM ngày cận Tết

TPO - Lời khai của nghi phạm sát hại, hiếp dâm và phân xác cô gái 25 tuổi ở TPHCM ngày cận Tết; Từ 19/2, người dân ở TPHCM làm căn cước công dân ở đâu?; Bắt giữ đôi nam nữ liên quan vụ án mạng trong đêm Valentine... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.

Lời khai ớn lạnh của kẻ sát hại, phân xác cô gái 25 tuổi ở TPHCM ngày cận Tết

Chiều 14/2, công an TPHCM tổ chức họp báo thông tin vụ cô gái 25 tuổi bị nam thanh niên sát hại rồi phân xác phi tang. Nạn nhân trong vụ án này là chị V.T.T. (25 tuổi, quê Đồng Nai), còn hung thủ là Nguyễn Đăng Khoa (25 tuổi, quê Tiền Giang).

Bước đầu, K. khai chiều ngày 8/2 (29 tháng Chạp), sau giờ làm ở công ty, chị T. trở về nhà trọ. Thời điểm này, dãy trọ lúc này chỉ còn K. và chị T. K. nảy sinh ý định quan hệ tình dục với chị T. nên vờ nhờ sang phòng khuân đồ giúp để thực hiện hành vi đồi bại. Bị chị T. kháng cự, K. đã giết chị bằng cách làm ngạt thở.

Để che đậy hành vi phạm tội, K. phân thi thể nạn nhân thành nhiều phần và mang đi vứt ở nhiều nơi trong Khu Công nghệ cao TPHCM, cách dãy nhà trọ khoảng 4km.

Tiếp đó, K. xoá dấu vết ở hiện trường phòng trọ và trở về quê vợ “hờ” ở tỉnh Bình Định để lẩn trốn. Ngày 12/2, công an đến tìm nhà vợ “hờ” của K., biết không thể chối tội bên K. đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, kết quả giám định và tài liệu chứng cứ thu thập được, đã có đủ căn cứ và cơ sở khoa học khẳng định đối tượng Khoa đã thực hiện hành vi cướp tài sản, giết người và hiếp dâm đối với chị T..

Cơ quan cảnh sát điều tra công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Khoa về tội cướp tài sản, giết người và hiếp dâm. Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

Từ 19/2, người dân ở TPHCM làm căn cước công dân ở đâu?

Từ ngày 19/2 (mùng 10 Tết), Công an TPHCM sẽ giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực cấp, quản lý CCCD tại địa 258 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1.

Việc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đủ điều kiện cư trú ở thành phố được cấp CCCD gắn chip; cấp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 trên nền tảng ứng dụng VneID và giải quyết các thủ tục hành chính khác.

Cùng với đó, việc giải quyết thủ tục hành chính tại trụ sở Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) cũng chia sẻ áp lực của Công an cấp huyện, cấp xã trong việc cấp CCCD, tài khoản định danh điện tử; đặc biệt chuẩn bị triển khai cấp thẻ CCCD theo Luật 26/2023/QH15 (Luật Căn cước) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024.

Đường hoa Nguyễn Huệ giữ linh vật đến ngày nào?

Vào lúc 21h ngày 14/2 (Mồng 5 Tết Giáp Thìn), Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 với chủ đề “Xuân yêu thương, Tết sum vầy” đã kết thúc thời gian phục vụ người dân và du khách tham quan thưởng lãm.



Theo ước tính của Ban tổ chức, có khoảng 10 triệu hình ảnh liên quan Đường hoa Nguyễn Huệ 2024 cập nhật trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội trong dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Theo ông Phạm Huy Bình, Chủ tịch Saigontourist Group, sau khi công tác thu dọn hoàn tất, hai linh vật rồng cổng chào Đường hoa sẽ được lưu lại trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ đến hết tháng Giêng âm lịch để tiếp tục phục vụ khách thưởng lãm.

Công nhân xóm trọ ở TPHCM xem múa lân, nhận lì xì mùng 4 Tết

Trưa 13/2 (mùng 4 Tết), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM đã đến vui Tết cùng 14 gia đình công nhân xóm trọ tại địa chỉ 72/2 Phan Huy Ích (phường 15, quận Tân Bình). Khu nhà trọ này có 30 phòng, trong đó gần 50% ở lại đón Tết xa quê trong năm nay.

Rớm nước mắt khi được mời dùng tiệc với các món ăn ngày Tết như bánh tét, dưa hành, thịt kho trứng, canh khổ qua…; lại còn được nhận quà, lì xì đầu năm, chị Trần Thị Lệ Thu (50 tuổi, quê Quảng Bình) tâm sự: “Rất vui và bất ngờ khi được địa phương và thành phố quan tâm nhiều như vậy. Những công nhân ở trọ đón Tết xa quê như chúng tôi cứ mỗi khi Tết đến Xuân về lại cảm thấy chạnh lòng, nhưng vì hoàn cảnh nên đành chịu. Tuy nhiên, chúng tôi luôn cảm thấy ấm áp khi nhận được tình cảm yêu thương, hỗ trợ từ lãnh đạo các sở ngành, đây chính là động lực để công nhân chúng tôi thêm quyết tâm ở lại thành phố, làm việc và cống hiến nhiều hơn trong thời gian tới”.

Đưa ba con gái đến xem múa lân, anh Nguyễn Ngọc Dũng (44 tuổi, quê Hà Nam Ninh) vui mừng khi các con đều được nhận lì xì, lại còn nhận thêm phần quà với nhiều loại thực phẩm thiết yếu, còn có thêm bánh kẹo cho các con.

“Tôi làm nghề giao hàng, còn vợ bán vé số với thu nhập không bao nhiêu, nên chẳng thể sắm sửa gì cho Tết chứ mong gì có thể về quê. Nhưng bây giờ nhà tôi đã có Tết rồi” – anh Dũng nói, vẻ mặt đầy hạnh phúc.

TPHCM xử phạt hơn 2.600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 7 ngày Tết

Ngày 16/2, Công an TPHCM cho biết, tình hình an ninh trật tự, an ninh chính trị, nhất là tại các địa bàn, mục tiêu trọng điểm, khu vực tổ chức lễ hội, chào đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trong 7 ngày Tết (từ ngày 8/2 đến ngày 14/2), tình hình tội phạm về trật tự an toàn xã hội không có diễn biến bất thường, lực lượng Công an TPHCM đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, trấn áp, không để các băng nhóm tội phạm hoạt động công khai, manh động, gây ảnh hưởng đến dư luận xã hội.

Trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng CSGT đã lập biên bản 5.171 trường hợp vi phạm luật giao thông, trong đó có 2.676 trường hợp vi phạm liên quan nồng độ cồn; xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3 người, bị thương 15 người; không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy, đường sắt.

Khởi công trung tâm kiểm soát không lưu gần 1.500 tỷ đồng ở TPHCM

Sáng 15/2, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) tổ chức lễ ra quân đầu năm và khởi công Trung tâm kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh - ATCC/HCM.

Theo đó, dự án Trung tâm kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh - ATCC/HCM này sẽ thay thế Trung tâm kiểm soát không lưu hiện hữu đã bắt đầu hết tuổi thọ, công nghệ lạc hậu một phần, các hệ thống hạ tầng, trang thiết bị đã bắt đầu xuống cấp. Trong khi đó, công nghệ, trang thiết bị trong lĩnh vực hàng không trên thế giới đã có các bước tiến lớn nhằm đáp ứng sự phát triển nhanh trong lĩnh vực vận tải hàng không.

Đặc biệt, Trung tâm kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh bảo đảm cho việc cung cấp dịch vụ kiểm soát tiếp cận cho cảng HKQT Long Thành khi giai đoạn 1 được hoàn thành vào cuối năm 2025 và cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

Bắt giữ đôi nam nữ liên quan vụ án mạng trong đêm Valentine

Ngày 15/2, Công an quận Bình Tân (TPHCM) đang điều tra, làm rõ vụ án mạng làm một người tử vong xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, vào khoảng 21h ngày 14/2, người dân sinh sống trên đường 26/3 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) thấy nam thanh niên điều khiển xe máy biển số TPHCM, chở theo cô gái xảy ra va quẹt với xe máy biển số tỉnh Lâm Đồng do người đàn ông cầm lái.

Sau đó, hai bên xảy ra cãi vã. Trong lúc xô xát, nam thanh niên dùng hung khí tấn công khiến người đàn ông tử vong. Gây án xong, đôi nam nữ nhanh chóng rời đi.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân và các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai những người liên quan và trích xuất camera. Ngay trong đêm, cơ quan công an đã bắt được nghi phạm gây án. Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

