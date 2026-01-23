Chiều 23/1, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV chủ trì họp báo quốc tế

TPO - Chiều 23/1, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV sẽ chủ trì họp báo quốc tế. Cuộc họp báo được tổ chức ngay sau khi bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thông tin từ Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng, chiều nay, 23/1, sẽ diễn ra Họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sẽ chủ trì họp báo.

Cuộc họp báo được tổ chức ngay sau khi bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Địa điểm tổ chức Hội trường Trung tâm Báo chí, Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Quang cảnh Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Như Ý.



Trong buổi sáng 23/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trước đó, ngày 22/1/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng làm việc cả ngày để thảo luận và thực hiện các nội dung về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đại hội đã bầu và biểu quyết thông qua danh sách 200 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết).

