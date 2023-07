Chiến sĩ tình nguyện cài đặt VNeID cho đồng bào Khmer

TPO - Hàng trăm chiến sĩ tình nguyện trường đại học An Giang cùng cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh An Giang, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thị xã Tịnh Biên tích cực "đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà" vào các phum, sóc để hỗ trợ cài đặt ứng dụng VNeID cho người dân, đặc biệt là đồng bào Khmer ở vùng biên giới.