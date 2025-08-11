Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Ngôi nhà mặt tiền 3000 viên gạch kính đẹp độc đáo

Chiêm ngưỡng ngôi nhà có mặt tiền từ 3000 viên gạch kính

Thúy Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đây là một dự án kết nối không gian và ánh sáng, để tạo ra sự giao thoa giữa kiến trúc và thiên nhiên, đảm bảo tính riêng tư và tiện nghi hiện đại.

Công trình là một phòng khám vật lý trị liệu kết hợp không gian ở, ở thành Phố Trà Vinh (cũ).

fb-img-1753525404352.jpg

Là một dự án kiến trúc có mục tiêu kết nối không gian và ánh sáng, để tạo ra sự giao thoa giữa kiến trúc và thiên nhiên, đảm bảo tính riêng tư và tiện nghi hiện đại.

fb-img-1753525401838.jpg
fb-img-1753525409639.jpg

Thiết kế lấy cảm hứng từ kiến trúc hữu cơ (organic architecture), hướng đến sự hòa hợp giữa không gian sống và thiên nhiên. Mặt tiền uốn lượn với hơn 3000 viên gạch kính, cùng các lớp không gian đan xen giúp tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên và thông gió, giảm thiểu tiêu thụ năng lượng.

fb-img-1753525411951.jpg
fb-img-1753525421259.jpg

Bên trong, hệ thống cây xanh hoạt động như một lá phổi vi khí hậu (microclimate system), giúp điều tiết nhiệt độ, thanh lọc không khí.

fb-img-1753525414607.jpg
fb-img-1753525407102.jpg

Quá trình xây dựng gặp nhiều thách thức, đặc biệt là việc tạo hình uốn lượn cho hơn 3.000 viên gạch kính, đòi hỏi độ chính xác cao trong kết cấu và kỹ thuật lắp ráp để đảm bảo cả thẩm mỹ lẫn an toàn.

fb-img-1753525425242.jpg
fb-img-1753525430574.jpg

Bên cạnh đó, bề mặt kính lớn có thể làm tăng nhiệt độ bên trong, do đó, công trình được tích hợp giếng trời xuyên tầng và hệ thống đối lưu không khí tự nhiên để duy trì sự cân bằng nhiệt.

fb-img-1753525438865.jpg

Việc thiết kế khu vườn trên cao cũng đặt ra thách thức về kết cấu chịu lực, hệ thống thoát nước và lựa chọn cây xanh phù hợp, nhằm đảm bảo hệ sinh thái ổn định và duy trì vi khí hậu tự nhiên cho toàn bộ ngôi nhà.

fb-img-1753525442107.jpg
fb-img-1753525445853.jpg
fb-img-1753525452716.jpg
fb-img-1753525455594.jpg
fb-img-1753525449942.jpg

Với sự kết hợp giữa kiến trúc, ánh sáng, cây xanh , đá chẻ tự nhiên và không gian mở, công trình mang đến một môi trường sống thư thái, chữa lành và bền vững – một giải pháp kiến trúc lý tưởng cho xu hướng sống xanh và kết nối thiên nhiên trong bối cảnh đô thị hiện đại.

Thúy Hiền
Da Vàng Studio
#kiến trúc xanh #ngôi nhà kính #Trà Vinh #kiến trúc hữu cơ #gạch kính #thiết kế sáng tạo #kiến trúc bền vững #không gian mở #kiến trúc hiện đại #công trình xanh

Xem thêm

Cùng chuyên mục