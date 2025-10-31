Chi tiêu thông minh nhờ ưu đãi từ thẻ ghi nợ, xu hướng mới của Gen Z

Thói quen thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt là sử dụng thẻ để đáp ứng nhu cầu mua sắm, giải trí… đang được xem là ưu tiên của giới trẻ hiện nay. Vì phương tiện này đem đến rất nhiều tiện lợi đặc biệt là loạt ưu đãi đi kèm, giúp tối ưu “ví tiền” cho người dùng.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, Việt Nam hiện có hơn 110 triệu thẻ thanh toán đang hoạt động, trong đó thẻ ghi nợ chiếm phần lớn và là loại thẻ phổ biến nhất. Không chỉ tiện lợi, thẻ ghi nợ đang trở thành "người bạn đồng hành" không thể thiếu trong thói quen tiêu dùng của giới trẻ nhờ khả năng tích hợp công nghệ và những ưu đãi hấp dẫn. Với ưu điểm thanh toán nhanh chóng, người dùng có thể dễ dàng chi tiêu mọi lúc mọi nơi chỉ bằng điện thoại hoặc smartwatch đã tích hợp thẻ. Đặc biệt, nhiều ngân hàng còn mang đến các chương trình hoàn tiền hấp dẫn, dao động từ 5% lên đến 20% giá trị giao dịch ở nhiều lĩnh vực như ăn uống, xem phim, giải trí và mua sắm, giúp chủ thẻ tối ưu hóa lợi ích từ mỗi khoản chi, phục vụ nhu cầu thanh toán cá nhân hoặc công việc, trong nước lẫn quốc tế. Nhờ những lợi thế này, thẻ ghi nợ ngày càng "ghi điểm" với người tiêu dùng, khẳng định vị thế là phương thức chi tiêu thông minh được thế hệ trẻ ưu tiên.

Bên cạnh đó, đồng hành cùng Chính Phủ và Ngân hàng Nhà nước trong việc đẩy mạnh làn sóng thanh toán không tiền mặt, các ngân hàng không ngừng tung ra thị trường hàng loạt dòng thẻ với nhiều ưu đãi tối ưu. Đơn cử, ngân hàng Phương Đông (OCB) đã phát triển và cho ra mắt nhiều dòng thẻ ghi nợ hiện đại mang đến trải nghiệm nhanh chóng, tiện lợi và giá trị thiết thực cho khách hàng.

Có thể kể đến thẻ OCB Mastercard Passport Debit được biết đến là dòng thẻ “may đo” chuyên nghiệp dành cho nhóm khách hàng đặc thù có nhu cầu thanh toán quốc tế thường xuyên. Cụ thể, thẻ mang đến ưu đãi phí xử lý giao dịch trực tuyến nước ngoài chỉ 1.2% (áp dụng cho các hoạt động như quảng cáo Google, Facebook, hay mua sắm trên các sàn thương mại điện tử quốc tế). Mức phí ưu đãi này giúp khách hàng giảm đáng kể chi phí, đồng thời đảm bảo việc thanh toán quốc tế nhanh gọn, đặc biệt phù hợp với các khách hàng có nhu cầu quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, giúp họ triển khai đồng thời được nhiều chiến dịch một cách hiệu quả. Hay với thẻ ghi nợ nội địa OCB Natural, sẽ là công cụ thanh toán trong nước hiện đại, đáp ứng mọi nhu cầu chi tiêu mua sắm thường ngày, phù hợp với khách hàng có nhu cầu chi tiêu trong nước.

Bên cạnh đó, nổi bật nhất trong các dòng thẻ ghi nợ của ngân hàng là thẻ ghi nợ OCB JCB, ở dòng thẻ này người dùng có thể tiết kiệm hơn khi chi tiêu tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi với mức hoàn tiền 2% lên đến 3.600.000 VND/năm.

Đặc biệt, khi tham gia chương trình “Cuối tuần rồi, chill cùng thẻ OCB JCB thôi!”, khách hàng sẽ được giảm giá đến 30% vào mỗi thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần tại các thương hiệu: Trung Nguyên Legend Coffee, KOI Thé, KOI Café, AEONESHOP, Nitori, FPT Shop, PNJ và Pandora; hay chương trình hoàn tiền hấp dẫn lên đến 150.000 VND dành riêng cho chủ thẻ OCB tại Chang - Modern Thai Cuisine, kéo dài từ nay đến 31/3/2026.

Cùng với sự phát triển của công nghệ, thẻ ghi nợ OCB không chỉ giúp người trẻ chi tiêu an toàn, nhanh chóng mà còn tạo điều kiện tận hưởng cuộc sống thông minh với nhiều ưu đãi thiết thực. Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể cài đặt giao dịch, theo dõi lịch sử hoàn tiền, chuyển đổi trả góp giao dịch, dư nợ, ưu đãi theo nhu cầu sử dụng, cho đến dịch vụ lắng nghe ý kiến và hỗ trợ khách hàng nhanh chóng ngay tại Trung tâm tiện ích "Dịch vụ thẻ" trên ứng dụng OCB OMNI. Tất cả nhằm xây dựng hành trình sử dụng thẻ an toàn, thông minh, từng bước nâng tầm, kết nối thẻ với nhịp sống cá nhân độc đáo và năng động của từng chủ thẻ.