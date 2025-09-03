Chỉ đạo mới nhất của TPHCM tạo lập quỹ nhà, đất tái định cư

TPO - Sở Xây dựng được giao tham mưu UBND TPHCM việc tạo lập quỹ nhà, nền đất phục vụ tái định cư trên cơ sở nhu cầu bố trí tái định cư và đề xuất đầu tư xây dựng các khu tái định cư của các đơn vị. Báo cáo kết quả thực hiện trước 15/10.

UBND TPHCM vừa ban hành văn bản số 1368/UBND-ĐT về tạo lập quỹ nhà, nền đất phục vụ tái định cư các dự án đầu tư công.

Theo đó, UBND TPHCM giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TPHCM phối hợp với các Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng của Sở Nông nghiệp và Môi trường thống kê nhu cầu bố trí tái định cư cho các dự án đầu tư công do đơn vị mình đang triển khai, dự kiến triển khai thực hiện trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Đồng thời, phối hợp với UBND các phường, xã nơi có dự án rà soát quy hoạch các khu đất phù hợp, đề xuất đầu tư xây dựng các khu tái định cư.

Sở Xây dựng được giao tham mưu UBND TPHCM việc tạo lập quỹ nhà, nền đất phục vụ tái định cư trên cơ sở nhu cầu bố trí tái định cư và đề xuất đầu tư xây dựng các khu tái định cư của các đơn vị. Báo cáo kết quả thực hiện trước 15/10.

Chỉ đạo trên của UBND TPHCM xuất phát từ kiến nghị của Sở Xây dựng tại văn bản số 3874/SXD-PTĐT liên quan đến nội dung trên.

Khu tái định cư Bình Khánh ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm bỏ hoang khoảng chục năm qua.

Tại văn bản trên, Sở Xây dựng cho biết, pháp luật về đất đai và nhà ở có quy định về trách nhiệm của UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện trong việc tổ chức lập, thực hiện các dự án tái định cư, khu tái định cư và các loại nguồn vốn để thực hiện dự án tái định cư.

Trong thời gian qua, để bảo đảm việc bố trí nguồn vốn, kịp thời đáp ứng nhu cầu bố trí tái định cư các dự án đầu tư công trên địa bàn, việc đầu tư xây dựng khu tái định cư được thực hiện từ nguồn vốn bồi thường của dự án đầu tư công. Việc sử dụng các nguồn vốn bồi thường của dự án đầu tư công cũng thuận lợi trong công tác theo dõi, thanh quyết toán nguồn vốn đầu tư.

Tuy nhiên, đến nay các đơn vị chưa có báo cáo về công tác triển khai các dự án đầu tư công trên địa bàn, chưa xác định được nhu cầu cụ thể về dự kiến số lượng, loại hình, quy mô đối với các nền đất, căn hộ, đề xuất đầu tư dự án phục vụ tái định cư. Vì thế Sở Xây dựng chưa có cơ sở tham mưu UBND thành phố việc đầu tư xây dựng các khu tái định cư theo chỉ đạo.

Sở Xây dựng biết, trong thời gian tới, khi các đơn vị triển khai các dự án đầu tư công sẽ xác định cụ thể nhu cầu tái định cư và lập dự toán nguồn vốn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án. Sở Xây dựng sẽ chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát tổng thể về nhu cầu tái định cư để kịp thời tham mưu UBND TPHCM tổ chức triển khai đầu tư xây dựng các khu tái định cư bảo đảm phục vụ công tác tái định cư cho các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng đang rà soát, cập nhật danh mục các dự án, khu đất dự kiến đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở xã hội vào kế hoạch phát triển nhà ở. Mục đích góp phần tạo lập quỹ nhà ở xã hội phục vụ các trường hợp sử dụng nhà ở xã hội để bố trí tái định cư trên địa TPHCM.