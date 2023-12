Chế độ ăn uống có thể điều chỉnh nguy cơ mắc bệnh suy giảm trí nhớ Alzheimer như thế nào?

TPO - Trong một nghiên cứu chi tiết, "Vai trò của chế độ ăn uống trong việc điều chỉnh nguy cơ mắc bệnh Alzheimer: Lịch sử và hiểu biết hiện tại" được công bố trên Tạp chí Bệnh Alzheimer, cuối cùng chúng ta cũng có thể thấy chế độ ăn kiêng nào hữu ích trong việc giảm nguy cơ phát triển bệnh suy giảm trí nhớ Alzheimer.

Chế độ ăn kiêng dựa nhiều vào thực vật hơn, như chế độ ăn Địa Trung Hải và chế độ ăn kiêng truyền thống ở Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ, được chứng minh là làm giảm nguy cơ, đặc biệt là khi so sánh với chế độ ăn kiêng phương Tây.

Tỷ lệ bệnh Alzheimer tăng ở các quốc gia này khi họ thực hiện quá trình chuyển đổi dinh dưỡng sang chế độ ăn uống phương Tây. Nghiên cứu này xác định các yếu tố nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ, bao gồm tiêu thụ nhiều chất béo bão hòa, thịt, đặc biệt là thịt đỏ như bánh mì kẹp thịt và thịt nướng, cũng như các loại thịt chế biến sẵn như xúc xích và thực phẩm chế biến sẵn có nhiều đường và ngũ cốc tinh chế.

Đánh giá này cũng cho chúng ta biết lý do tại sao một số loại thực phẩm nhất định lại làm tăng hoặc giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Ví dụ, thịt làm tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ nhiều nhất do làm tăng các yếu tố nguy cơ như viêm, kháng insulin, stress oxy hóa, chất béo bão hòa.

Nghiên cứu này cũng phác thảo một số loại thực phẩm có tác dụng bảo vệ chống lại bệnh Alzheimer, chẳng hạn như rau lá xanh, trái cây và rau quả nhiều màu sắc, các loại đậu (như đậu), các loại hạt, axit béo omega-3 và ngũ cốc nguyên hạt.

Thực phẩm chế biến thường thiếu các thành phần chống viêm

Thực phẩm siêu chế biến có thể làm tăng nguy cơ béo phì và tiểu đường, vốn là những yếu tố nguy cơ gây bệnh Alzheimer. Thực phẩm siêu chế biến thường thiếu các thành phần có trong thực phẩm thực vật nguyên chất giúp ngăn ngừa chứng mất trí nhớ, chẳng hạn như các thành phần chống viêm và chất chống oxy hóa.

Tỷ lệ mắc bệnh Alzheimer ở Mỹ được dự đoán sẽ tăng 50% so với mức năm 2018 vào năm 2038. Tính toán này dựa trên việc so sánh xu hướng béo phì ở Mỹ với xu hướng bệnh Alzheimer. So sánh này cho thấy độ trễ 20 năm giữa tỷ lệ béo phì và tỷ lệ mắc bệnh Alzheimer. Ước tính này rất gần với ước tính do Hiệp hội Alzheimer công bố năm 2018, ước tính tăng 56%.

Xu hướng béo phì ngày càng tăng do tiêu thụ thịt và thực phẩm chế biến sẵn là nguyên nhân gây ra chứng mất trí nhớ. Mặc dù nguy cơ mắc bệnh Alzheimer của chúng ta có thể giảm nhờ chế độ ăn kiêng, nhưng người ta dự đoán rằng, những người tiếp tục ăn theo chế độ ăn phương Tây sẽ tiếp tục có nguy cơ cao hơn.

Bằng chứng từ nhiều góc độ khác nhau ủng hộ chế độ ăn nhiều trái cây, rau, các loại đậu, quả hạch, ngũ cốc nguyên hạt và...ít thịt, đặc biệt là thịt đỏ, chất bão hòa.

Edward Giovannucci, MD, ScD, Giáo sư Dinh dưỡng và Dịch tễ học, Đại học Harvard, cho biết:"Không hoạt động thể chất và béo phì cũng góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Ngoài ra, chế độ ăn uống và lối sống liên quan đến nguy cơ mắc bệnh Alzheimer cao hơn được biết là ảnh hưởng đến các cơ chế được cho là làm tăng nguy cơ, bao gồm viêm, kháng insulin và stress oxy hóa…”.

Ngoài chế độ ăn kiêng cụ thể, các nhà nghiên cứu còn chứng minh rằng, việc tiêu thụ thịt đỏ, tình trạng kháng insulin, béo phì, các loại oxy phản ứng , stress oxy hóa, chất phytochemical và homocysteine... tương tác với tình trạng viêm thần kinh và đóng vai trò chính trong nguyên nhân của bệnh.

Hà Thu