Chạy quá tốc độ, hơn 250 xe bus và xe đầu kéo bị thu hồi phù hiệu vận tải

TPO - Trong số 266 xe vận tải bị Sở GTVT Nghệ An thu hồi phù hiệu do vi phạm quá tốc độ, có rất nhiều phương tiện là xe bus, container, xe đầu kéo, xe tải của các doanh nghiệp lớn tại tỉnh này.

Sở GTVT Nghệ An vừa ra quyết định thu hồi 266 phù hiệu xe ô tô bao gồm các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hoá. Các phương tiện vận tải bị thu hồi phù hiệu do vượt quá tốc độ 5 lần/1000km xe chạy trong vòng 1 tháng theo quy định tại điểm b, Khoản 10, Điều 22 Nghị định 10/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải.

Trong số 266 phương tiện vận tải bị thu hồi phù hiệu có 242 xe vận tải hàng hóa và vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Có 24 phương tiện là xe bus. Ngoài vi phạm quá tốc độ 5 lần/1000km xe chạy trong 1 tháng, 24 xe bus này còn vi phạm dừng, đón trả khách quá thời gian quy định, đặc biệt là trong khu vực nội thành TP. Vinh và vi phạm tốc độ khi phương tiện chạy ra khỏi thành phố.

Các đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện bị thu hồi phù hiệu phải nộp lại phù hiệu về Sở GTVT Nghệ An trong vòng 7 ngày từ ngày có Quyết định và không được sử dụng phương tiện để kinh doanh vận tải trong thời gian bị thu hồi. Các bến xe khách không xác nhận vào Lệnh vận chuyển đối với các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định bị thu hồi phù hiệu của Sở GTVT Nghệ An.

Thanh tra Sở GTVT Nghệ An sẽ kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị kinh doanh vận tải bị xử lý nêu trên. Thanh tra sẽ tiến hành thu hồi phù hiệu, xử lý nghiêm đối với các đơn vị kinh doanh vận tải và phương tiện không chấp hành giao nộp lại phù hiệu theo quy định.

Được biết, trong 266 phương tiện vận tải bị thu hồi phù hiệu có rất nhiều đơn vị lớn của ngành kinh doanh vận tải ở tỉnh Nghệ An. Đối với phương tiện xe bus có nhiều xe thuộc công ty CP DV TM&DL Ngọc Ánh, Công ty Thạch Thành, HTX DVVT Sự Chuyên. Đối với các phương tiện vận tải hành khách tuyến cố định có Cty TNHH Vận tải và Du lịch Đức Lan, HTX CP DV KD VT hành khách Nghệ An, HTX Dịch vụ vận tải Bình Minh, Thành An, Hòa Quang, Bông Sen...

Có nhiều xe tải, xe đầu kéo của các doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh bị thu hồi phù hiệu như: HTX TMDV vận tải Miền Trung, HTX vận tải Huy Hải, HTX vận tải Nghệ An, HTX dịch vụ vận tải Thành An, Cty TNHH Trường An, Cty TNHH thương mại Thành Công, Cty TNHH Văn Trường, Cty TNHH xuất nhập khẩu ASEAN HM, Cty TNHH MTV Xuân Chung, Cty TNHH Hợp Mạnh, Cty TNHH TMDV và SX Hoàng Thắng, Cty CP VILACONIC…

Một lãnh đạo Phòng Vận tải (Sở GTVT Nghệ An) cho biết, sau khi bị thu hồi phù hiệu, các phương tiện sẽ phải thực hiện việc xử lý, cấp lại phù hiệu rồi mới tiếp tục được hoạt động.