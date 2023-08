Đồng Nai mạnh tay xử lý xe quá khổ, quá tải, quá tốc độ và tài xế có nồng độ cồn

TPO - Những vi phạm như thay đổi kích thước thành thùng xe, chở hàng quá tải, quá khổ, vi phạm tốc độ, vi phạm nồng độ cồn… sẽ được kiên quyết xử lý nghiêm trong đợt tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải.

Hôm nay, 1/8, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần hạn chế TNGT, lãnh đạo Công an tỉnh đã yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tổ chức phân công, bố trí lực lượng và phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ phù hợp, đảm bảo tuần tra, kiểm tra khép kín địa bàn.

Đồng thời phối hợp Sở GT-VT và UBND cấp huyện tổ chức tổng kiểm soát các loại xe tải, xe khách, xe đầu kéo trên toàn tỉnh.

Theo kế hoạch, đợt tổng kiểm soát kéo dài 2,5 tháng được chia thành 2 giai đoạn là vận động chủ xe, chủ doanh nghiệp, lái xe ký cam kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông (từ ngày 1 đến 15/8) và tiến hành xử lý (từ ngày 15/8 đến 15/10).

Từ ngày 27/7, các địa phương đã ký cam kết thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT nhằm kéo giảm TNGT trong 6 tháng cuối năm 2023 do Ban ATGT tỉnh Đồng Nai đã tổ chức. Các lực lượng chức sẽ tập trung vào xử lý lỗi là nguyên nhân dẫn đến TNGT, nhất là với các loại ôtô vận tải.

Đặc biệt kiên quyết xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm như thay đổi kích thước thành thùng xe, chở hàng quá tải, quá khổ, vi phạm tốc độ, vi phạm nồng độ cồn. Thanh tra Giao thông Đồng Nai cũng thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện đường bộ, xếp hàng hóa.

Ghi nhận của Ban ATGT tỉnh Đồng Nai cho thấy số vụ TNGT liên quan tới các loại ôtô trong 6 tháng đầu năm 2023 khá cao. Tại các huyện xảy ra số vụ TNGT cao như Xuân Lộc, Trảng Bom, Nhơn Trạch có 37 vụ thì trong đó 18 vụ tai nạn liên quan đến các loại xe kinh doanh vận tải.

Theo Ban ATGT tỉnh Đồng Nai, là tỉnh có nhiều tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường ra vào các khu công nghiệp, nên lượng xe tải, đầu kéo, xe khách lưu thông hàng ngày qua địa phận Đồng Nai rất lớn. Lưu lượng xe lưu thông nhiều vào ban đêm để vận chuyển hàng hóa đến các chợ đầu mối, các doanh nghiệp và đưa hành khách đi liên tỉnh hoạt động nhiều nhất trên các tuyến quốc lộ như quốc lộ 1, quốc lộ 51 và quốc lộ 20 kết nối Đồng Nai với các tỉnh, thành lân cận nên số vụ TNGT cũng xảy ra nhiều liên quan đến các phương tiện vận tải này.