Cháy lớn tại sân bay Bangladesh

TPO - Chiều 18/10, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã bùng phát tại sân bay quốc tế Hazrat Shahjalal ở thủ đô Dhaka, Bangladesh, khiến toàn bộ hoạt động hàng không phải tạm ngưng và hàng nghìn hành khách rơi vào cảnh mắc kẹt.

Theo giới chức địa phương, vào khoảng 14h15 (giờ địa phương), đám cháy bùng lên từ khu vực gần cổng số 8 nhanh chóng lan rộng ra khu chứa hàng hóa nhập khẩu, tạo thành cột khói đen khổng lồ bao trùm toàn bộ sân bay.

Ông Talha Bin Jashim - người phát ngôn Lực lượng cứu hỏa Bangladesh - cho biết 9 đội chữa cháy đã được điều động ngay sau khi sự cố xảy ra, và 15 đội khác tiếp tục được triển khai đến hiện trường. Đơn vị chữa cháy của Không quân cùng nhiều cơ quan chức năng cũng tham gia khống chế ngọn lửa.

Một đám cháy lớn bùng phát tại hầm hàng của sân bay quốc tế Hazrat Shahjalal ở Dhaka. Ảnh: AP.

Đến chiều cùng ngày, Hải quân Bangladesh đã huy động lực lượng hỗ trợ, nâng tổng số đội cứu hỏa tham gia lên 36 đội. Các đơn vị đang phối hợp dập lửa trong khu vực nhà kho, nơi chứa nhiều hóa chất, vải vóc và hàng hóa nhập khẩu dễ cháy.

Ông Md Masudul Hasam Masud - Giám đốc điều hành sân bay - cho biết mọi chuyến bay đến và đi đều bị tạm dừng để đảm bảo an toàn. “Tất cả máy bay đều được xác nhận an toàn. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin khi tình hình được kiểm soát”, ông cho biết.

Theo tờ Prothom Alo, khói dày đặc bao phủ cả khu vực sân bay và các đường băng lân cận, gây cản trở nghiêm trọng cho hoạt động hàng không.

Hải quân và Không quân cũng đang chiến đấu với ngọn lửa. Nguồn: X.

Cơ quan quan hệ công chúng liên ngành (ISPR) cho biết Cục hàng không dân dụng, Lực lượng cứu hỏa, Không quân và Hải quân Bangladesh đang phối hợp chặt chẽ trong công tác ứng cứu.

Theo ông Mohammad Ibrahim Khalil - đại diện truyền thông sân bay quốc tế Shah Amanat, Chattogram, sân bay quốc tế Hazrat Shahjalal là đầu mối hàng không lớn nhất của Bangladesh đã tạm đóng cửa đến 18h hôm nay.

Ít nhất 9 chuyến bay quốc tế và nội địa đã phải chuyển hướng đến các sân bay lân cận ở Chattogram và Sylhet. Giới chức cho biết các chuyến bay này sẽ trở lại Dhaka khi đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Đến cuối buổi chiều, mức độ thiệt hại vẫn chưa được thống kê đầy đủ, nhưng bước đầu xác định khu vực nhà kho và bưu điện trong sân bay bị hư hại nặng. Một cuộc điều tra nguyên nhân vụ cháy đã được khởi động.

Trong khi đó, hàng nghìn hành khách chuẩn bị khởi hành vẫn đang mắc kẹt tại nhà ga, chờ đợi thông báo mới nhất từ nhà chức trách.