Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Cháy lớn tại sân bay Bangladesh

Hồng Nhung

TPO - Chiều 18/10, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã bùng phát tại sân bay quốc tế Hazrat Shahjalal ở thủ đô Dhaka, Bangladesh, khiến toàn bộ hoạt động hàng không phải tạm ngưng và hàng nghìn hành khách rơi vào cảnh mắc kẹt.

Theo giới chức địa phương, vào khoảng 14h15 (giờ địa phương), đám cháy bùng lên từ khu vực gần cổng số 8 nhanh chóng lan rộng ra khu chứa hàng hóa nhập khẩu, tạo thành cột khói đen khổng lồ bao trùm toàn bộ sân bay.

Ông Talha Bin Jashim - người phát ngôn Lực lượng cứu hỏa Bangladesh - cho biết 9 đội chữa cháy đã được điều động ngay sau khi sự cố xảy ra, và 15 đội khác tiếp tục được triển khai đến hiện trường. Đơn vị chữa cháy của Không quân cùng nhiều cơ quan chức năng cũng tham gia khống chế ngọn lửa.

fire-smoke-visible-cargo-area-1031993362.jpg
Một đám cháy lớn bùng phát tại hầm hàng của sân bay quốc tế Hazrat Shahjalal ở Dhaka. Ảnh: AP.

Đến chiều cùng ngày, Hải quân Bangladesh đã huy động lực lượng hỗ trợ, nâng tổng số đội cứu hỏa tham gia lên 36 đội. Các đơn vị đang phối hợp dập lửa trong khu vực nhà kho, nơi chứa nhiều hóa chất, vải vóc và hàng hóa nhập khẩu dễ cháy.

Ông Md Masudul Hasam Masud - Giám đốc điều hành sân bay - cho biết mọi chuyến bay đến và đi đều bị tạm dừng để đảm bảo an toàn. “Tất cả máy bay đều được xác nhận an toàn. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin khi tình hình được kiểm soát”, ông cho biết.

Theo tờ Prothom Alo, khói dày đặc bao phủ cả khu vực sân bay và các đường băng lân cận, gây cản trở nghiêm trọng cho hoạt động hàng không.

massive-fire-broke-cargo-terminal-1031982864jpg-11zon.jpg
Hải quân và Không quân cũng đang chiến đấu với ngọn lửa. Nguồn: X.

Cơ quan quan hệ công chúng liên ngành (ISPR) cho biết Cục hàng không dân dụng, Lực lượng cứu hỏa, Không quân và Hải quân Bangladesh đang phối hợp chặt chẽ trong công tác ứng cứu.

Theo ông Mohammad Ibrahim Khalil - đại diện truyền thông sân bay quốc tế Shah Amanat, Chattogram, sân bay quốc tế Hazrat Shahjalal là đầu mối hàng không lớn nhất của Bangladesh đã tạm đóng cửa đến 18h hôm nay.

Ít nhất 9 chuyến bay quốc tế và nội địa đã phải chuyển hướng đến các sân bay lân cận ở Chattogram và Sylhet. Giới chức cho biết các chuyến bay này sẽ trở lại Dhaka khi đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Đến cuối buổi chiều, mức độ thiệt hại vẫn chưa được thống kê đầy đủ, nhưng bước đầu xác định khu vực nhà kho và bưu điện trong sân bay bị hư hại nặng. Một cuộc điều tra nguyên nhân vụ cháy đã được khởi động.

Trong khi đó, hàng nghìn hành khách chuẩn bị khởi hành vẫn đang mắc kẹt tại nhà ga, chờ đợi thông báo mới nhất từ nhà chức trách.

Hồng Nhung
The Sun
#cháy #cháy sân bay #airport fire

Xem thêm

Cùng chuyên mục