Châu Âu nắng nóng kỷ lục lần thứ 2 trong năm

TPO - Theo Dịch vụ Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh Châu Âu, tháng 6 nóng nhất hành tinh được ghi nhận với biên độ đáng kể kèm theo nhiệt độ đại dương cao kỷ lục và mức băng ở Nam Cực thấp kỷ lục. Sức nóng chưa từng thấy đó đã tiếp tục kéo dài đến tháng 7. Theo dữ liệu sơ bộ từ Tổ chức Khí tượng Thế giới, tuần đầu tiên của tháng 7 là tuần nóng nhất được ghi nhận.

Ý nắng nóng kỷ lục, du khách tới thăm đấu trường La Mã đều phải mua mũ đội đầu tránh nắng.

Nhiệt độ cao kỷ lục dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra trên khắp các khu vực phía nam châu Âu trong tuần này, khi lục địa này chuẩn bị đối mặt với đợt nắng nóng khắc nghiệt thứ hai, gây nguy hiểm cho sức khỏe của người dân và tạo tiền đề cho các vụ cháy rừng.

Đợt nắng nóng “Cerberus” tuần trước đang nhường chỗ cho một đợt nắng nóng khác, mà các nhà dự báo thời tiết của Ý đã đặt tên là “Charon”, có nghĩa là “người lái đò” trong thần thoại Hy Lạp chuyên chở các linh hồn xuống âm phủ.

Ý, Tây Ban Nha và Hy Lạp đã phải đối mặt với nắng nóng không ngớt trong nhiều ngày, nhưng Cơ quan Vũ trụ Châu Âu đã cảnh báo rằng, đợt nắng nóng mới chỉ bắt đầu. Ở Ý, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nhiệt độ ở nhiều thành phố dự kiến sẽ tăng vọt trên 40 độ C.

Hannah Cloke, một nhà khoa học khí hậu và giáo sư tại Đại học Reading, đã so sánh đợt nắng nóng này như một lò nướng khổng lồ trên Địa Trung Hải. Bà cho biết: “Bong bóng khí nóng thổi phồng ở Nam Âu đã biến Ý và các nước xung quanh thành một lò nướng bánh pizza khổng lồ”.

Cloke giải thích: “Khí nóng đẩy vào từ châu Phi hiện đang được giữ nguyên, với điều kiện áp suất cao đã ổn định, nghĩa là nhiệt ở biển, đất và không khí nóng tiếp tục tăng lên”.

Nhiệt độ cực cao đang được cảm nhận trên khắp thế giới, với việc người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới “hành động ngay” đối với cuộc khủng hoảng khí hậu.

Nhiệt độ cao đạt 52,2 độ C vào Chủ nhật vừa qua ở tây bắc Trung Quốc. Trong khi ở Mỹ, Thung lũng Chết của California đạt gần 52 độ C vào Chủ nhật.

Chỉ là khởi đầu

Khi cuộc khủng hoảng khí hậu do con người gây ra gia tăng, các nhà khoa học cho rằng, các sự kiện thời tiết cực đoan như sóng nhiệt sẽ chỉ trở nên thường xuyên hơn và dữ dội hơn.

Nhiệt độ toàn cầu đã tăng 1,2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp do con người đốt nhiên liệu hóa thạch làm nóng hành tinh.

Simon Lewis, Chủ tịch khoa học thay đổi toàn cầu tại Đại học College London, Anh cho biết: “Đây mới chỉ là khởi đầu. Các chính sách hiện tại trên toàn cầu khiến chúng ta đạt mức nóng lên 2,7 độ C vào năm 2100. Điều đó thực sự đáng sợ”.

Chris Hilson, giám đốc Trung tâm Khí hậu và Công lý của Đại học Reading, lưu ý những đợt nắng nóng này thường dẫn đến nhiều ca tử vong sớm, đặc biệt là ở người già.

Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) cho biết trong một báo cáo gần đây rằng, hơn 61.000 người châu Âu đã chết vào mùa hè năm ngoái do nhiệt độ quá cao. Hiện nhiệt độ thiêu đốt tương tự sẽ tái diễn vào mùa hè năm 2023.

Nhiệt độ leo thang ở Ý, Hy Lạp và Tây Ban Nha

Khi một xoáy thuận áp suất cao đẩy lên từ Bắc Phi, nhiệt độ ở châu Âu dự kiến sẽ tiến gần hoặc thậm chí vi phạm kỷ lục 48,8 độ C của lục địa này được thiết lập vào năm 2021, theo ESA.

Theo dịch vụ tin tức thời tiết Meteo.it, đỉnh điểm nắng nóng ở Ý sẽ diễn ra với nhiệt độ dự kiến sẽ tăng lên trên 45 độ C ở một số vùng của đất nước. Nhiệt độ sẽ vẫn cao vào ban đêm. Chính quyền Ý khuyến cáo người dân uống nhiều nước, ăn nhạt và tránh ánh nắng trực tiếp từ 11 giờ sáng đến 6 giờ chiều.

Tại Tây Ban Nha, nhiệt độ tại các thành phố Seville, Cordoba và Granada đã lên tới 40 độ C. Ngay cả vùng Navarra thường mát mẻ hơn ở phía bắc đất nước cũng có nhiệt độ lên tới 40 độ C.

El Nino là nguyên nhân

Nhiệt độ bề mặt nước biển toàn cầu đã tăng lên mức cao chưa từng thấy với những đợt nắng nóng cực độ trên biển xung quanh Ireland, Anh và Baltic. Sự bất thường về nhiệt độ bề mặt nước biển ấm đặc biệt đã được ghi nhận ở Bắc Đại Tây Dương.

El Nino, một hiện tượng khí hậu tự nhiên cung cấp nhiên liệu cho các cơn bão nhiệt đới và tăng lượng mưa, góp phần gây ra hiện tượng này bên cạnh biến đổi khí hậu.

Băng biển ở Nam Cực cũng thấp hơn mức trung bình 17%, mức thấp nhất trong tháng 6 theo ghi nhận của các quan sát vệ tinh.

Hà Thu