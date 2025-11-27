Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Doanh nghiệp

Google News

Chanh Store: Chất lượng vững, quy trình chuẩn

P.V

Sau ba năm hoạt động online, Chanh Store trở thành một trong những cửa hàng thời trang dệt kim được nhiều khách hàng nữ lựa chọn nhờ tự chủ nguồn hàng, giữ mức giá bình dân và duy trì quy trình chăm sóc khách chặt chẽ.

Chủ động nguyên liệu để giữ chất lượng

Trong thị trường thương mại điện tử cạnh tranh, việc kiểm soát chất lượng từ gốc là lợi thế ít đơn vị làm được. Chanh Store áp dụng mô hình tự tay chọn vải và đặt may trực tiếp tại xưởng, đảm bảo từng sản phẩm đều mang đến sự thoải mái, bền và phù hợp với túi tiền số đông.

image001-614.jpg
Kho chứa sản phẩm chất lượng ổn định

Đại diện cửa hàng cho biết, kinh doanh online, đặc biệt qua livestream đồng nghĩa với việc đặt uy tín cá nhân vào từng lời tư vấn. Vì vậy, chất lượng luôn là tiêu chí được ưu tiên tuyệt đối. Người đứng sau Chanh Store cho rằng thành công không nằm ở đơn hàng đầu tiên, mà ở việc khách quay lại nhiều lần, giới thiệu cho người quen và cảm thấy hài lòng thật sự khi nhận sản phẩm.

Thiết kế phù hợp nhiều nhu cầu

Chanh Store chuyên các mẫu áo dệt kim mongtoghi phong cách tối giản, dễ phối và phù hợp nhiều hoàn cảnh, từ mặc nhà đến đi làm hay đi chơi. Nhờ sản phẩm vừa túi tiền nhưng vẫn đảm bảo chất lượng ổn định, cửa hàng đã thu hút đông đảo khách nữ trong suốt ba năm hoạt động

Mỗi tuần, nhiều mẫu mới được cập nhật nhằm đáp ứng thị hiếu đa dạng. Đây cũng là lý do lượng khách online của cửa hàng tăng đều, trở thành tệp khách trung thành - yếu tố quan trọng với ngành bán lẻ trực tuyến.

image003-4695.png
Đa dạng phong cách từ Chanh Store

Livestream trực tiếp, tư vấn tận tình

Mỗi buổi livestream của Chanh Store thường thu hút 2.000 - 3.000 người xem, tạo không khí mua sắm sôi động. Điều giúp cửa hàng giữ chân người xem là cách trò chuyện tự nhiên, hiển thị sản phẩm rõ ràng và lối tư vấn sát nhu cầu.

image005-4119.png
Livestream chia sẻ mẫu mới của Chanh Store

Sau khi kết thúc livestream, bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ gọi lại xác nhận thông tin, tư vấn chi tiết về size, màu và chất liệu. Khi khách đồng ý hoàn toàn, sản phẩm mới được đóng gói và giao đi. Cách làm này giúp hạn chế sai sót, đồng thời tăng trải nghiệm mua sắm - điều mà khách hàng đánh giá cao.

Nhờ quy trình này mỗi buổi livestream có thể ghi nhận 400 - 500 đơn, vào cao điểm lễ, Tết số đơn tăng lên khoảng 1.000 đơn mỗi ngày.

Hướng đến mô hình phát triển bền vững

Trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng đòi hỏi sự minh bạch và chuyên nghiệp, Chanh Store lựa chọn con đường kinh doanh đường dài: làm thật - giao đúng - phục vụ kỹ. Việc tự chủ nguồn hàng, giữ mức giá hợp lý và chú trọng dịch vụ được xem là nền tảng giúp cửa hàng duy trì sự ổn định giữa thị trường đầy biến động.

Với chiến lược xây dựng niềm tin thay vì chạy theo số lượng ngắn hạn, Chanh Store đang dần tạo dựng chỗ đứng trong ngành bán lẻ trực tuyến và khẳng định vị thế của một thương hiệu thời trang bình dân nhưng đáng tin cậy.

Lựa chọn mẫu áo mongtoghi ở Chanh Store tại: https://www.facebook.com/ChanhStore.Page/

Website: chanhstore.com

P.V
#Chanh Store #thời trang #livestream #bán lẻ trực tuyến

