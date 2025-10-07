Chân dung Shark Nguyễn Hòa Bình: Từ hành trình khởi nghiệp đến những ồn ào đời tư

HHTO - Từng được ngưỡng mộ là “cá mập công nghệ” thành công bậc nhất Việt Nam, Shark Nguyễn Hòa Bình - nhà sáng lập hệ sinh thái NextTech hiện trở thành tâm điểm chú ý khi vướng vào nhiều ồn ào cả trong sự nghiệp lẫn đời tư.

Khởi nghiệp từ tuổi 19 - xây dựng "đế chế công nghệ" NextTech

Ông Nguyễn Hòa Bình sinh năm 1981 tại Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội và thạc sĩ Tin học đô thị tại Đại học Osaka (Nhật Bản). Ngay từ khi còn là sinh viên, ông đã đam mê công nghệ và bắt đầu khởi nghiệp.

Năm 2001, ở tuổi 19, ông thành lập PeaceSoft - công ty phần mềm đầu tiên của mình. Từ một nhóm nhỏ chuyên viết phần mềm, PeaceSoft dần mở rộng sang thương mại điện tử, thanh toán và logistics. Sau này, doanh nghiệp được tái cấu trúc thành Tập đoàn NextTech, một trong những hệ sinh thái công nghệ lớn tại Việt Nam với hơn 20 công ty con hoạt động trong các lĩnh vực fintech, thương mại điện tử, logistic, blockchain và đào tạo khởi nghiệp.

Năm 2019, ông Nguyễn Hòa Bình nổi đình đám với tên gọi “Shark Bình” khi tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam. Phong cách đầu tư quyết liệt, nhận xét thẳng thắn và triết lý “đầu tư bằng trí tuệ trước khi bỏ vốn” giúp ông gây ấn tượng với khán giả.

Từ hào quang đến ồn ào: Dự án tiền ảo AntEx và những cáo buộc

Năm 2024, Shark Nguyễn Hòa Bình bất ngờ trở thành tâm điểm của các tranh cãi liên quan đến dự án tiền số AntEx - một nền tảng blockchain được giới thiệu là do nhóm nhà sáng lập trong hệ sinh thái NextTech hỗ trợ.

Theo phản ánh của nhiều nhà đầu tư, dự án này đã phát hành token ANTE nhưng sau đó giá trị sụt giảm mạnh, thanh khoản biến mất, khiến nhiều nhà đầu tư cho rằng mình bị thiệt hại. Mới đây, một số nhà đầu tư đã gửi đơn tố cáo tới Công an TP Hà Nội, yêu cầu làm rõ dấu hiệu vi phạm.

Đáp lại, Shark Bình khẳng định ông không trực tiếp điều hành AntEx, chỉ là một nhà đầu tư góp vốn và bản thân cũng chịu thiệt hại tài chính. Shark Bình cho biết sẵn sàng hợp tác với cơ quan chức năng để làm rõ mọi vấn đề.

Hiện, Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận đơn tố cáo và đang xác minh theo quy trình. Dù kết quả điều tra chưa có, vụ việc vẫn gây ảnh hưởng lớn tới hình ảnh của doanh nhân này.

Phong cách truyền thông gây tranh cãi

Không chỉ vướng ồn ào tài chính, Shark Bình nhiều lần gây chú ý vì phong cách truyền thông trực diện và gay gắt trên mạng xã hội. Ông thường đăng bài phản ứng ngay khi có tin đồn, thậm chí nêu đích danh người liên quan, khiến dư luận chia thành nhiều luồng ý kiến.

Một số người cho rằng ông “chân thật, dám nói thẳng”, trong khi số khác nhận định cách phản ứng như vậy có thể làm ảnh hưởng tới hình ảnh doanh nhân, nhất là người có tầm ảnh hưởng lớn trong giới khởi nghiệp.

Trong một bài viết, Shark Bình từng thừa nhận “không có đội ngũ truyền thông, tự mình đối diện với mọi khủng hoảng” - điều thể hiện cá tính mạnh nhưng cũng cho thấy sự rủi ro trong quản trị thương hiệu cá nhân.

Đời tư nhiều biến động: Ly hôn, tình mới và áp lực công chúng

Ngoài sự nghiệp, đời tư của Shark Nguyễn Hòa Bình cũng là chủ đề được dư luận đặc biệt quan tâm. Ông từng kết hôn với doanh nhân Đào Lan Hương, người đồng sáng lập NextTech. Sau nhiều năm chung sống và cùng gây dựng sự nghiệp, hai người chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2023 sau thời gian kéo dài hơn 3 năm.

Không lâu sau đó, Shark Bình công khai mối quan hệ với diễn viên Phương Oanh và cả hai đã đăng ký kết hôn vào năm 2023. Tháng 3/2024, Shark Bình và Phương Oanh đón cặp sinh đôi một trai, một gái. Cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện, song cũng đối mặt với nhiều bình luận trái chiều từ công chúng.

Phương Oanh từng lên tiếng phủ nhận tin đồn “được chu cấp 1 tỷ đồng mỗi tháng”, khẳng định gia đình sống độc lập và hạnh phúc. Dù vậy, đời tư của Shark Bình vẫn luôn là đề tài nóng trên mạng xã hội - từ chuyện hôn nhân, con cái đến quan hệ với vợ cũ.

Dù đối mặt với nhiều sóng gió, Shark Nguyễn Hòa Bình vẫn được ghi nhận là một trong những doanh nhân công nghệ tiên phong tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy thanh toán điện tử và hệ sinh thái khởi nghiệp. Tuy nhiên, những biến động gần đây cho thấy tác động mạnh mẽ của truyền thông và mạng xã hội đối với hình ảnh người nổi tiếng.