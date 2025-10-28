Chân dung rapper chuyên viết nhạc gợi dục bị điểm tên

TPO - Liên tục phát hành những ca khúc nhạy cảm về chất cấm và tình dục, Andree Right Hand vẫn chưa hề hấn gì dù bị chỉ trích mạnh.

Rapper Andree Right Hand là một trong những nghệ sĩ có tên trong danh sách bị Công an TPHCM cảnh cáo. Cụ thể, bản nhạc CLMA (Andree, Hoàng Tôn, Tinle) và Kẹo (Andree) bị điểm tên trong nhóm ca khúc thịnh hành chứa nội dung gián tiếp cổ vũ việc sử dụng chất cấm, bạo lực, lối sống lệch chuẩn.

Đó chỉ là 2 trong rất nhiều ca khúc nhạy cảm của Andree. Rapper gạo gội của rap Việt từng bị lên án vì phần trình diễn Nhạc anh ngay trên sóng chung kết Rap Việt mùa một. Những ca từ nhạy cảm trong Em iu (Andree, Wxrdie, Bình Gold), Krazy (Binz, Andree) cũng từng bị khán giả lên án. Song, qua nhiều biến cố, nam rapper vẫn đứng vững.

Loạt bản rap có ca từ nhạy cảm của Andree.

Liên tiếp gây tranh cãi

Để chỉ ra rapper viết ca từ táo bạo và nhạy cảm nhất của rap Việt, đó chắc chắn là Andree. Nam rapper được xem như biểu tượng của rap Việt với phong cách bad boy, chuyên làm nhạc với nội dung flex (khoe mẽ) và gợi dục táo bạo. Đường đi của Andree vấp phải sự tung hô và chỉ trích của khán giả suốt nhiều năm.

Ca khúc CLME của Andree bị điểm tên với câu rap: "Chờ anh một chút để anh đi anh lấy, pha vào chai nước chút MDMA". MDMA là một dạng ma túy. Đến ca khúc Molly, Andree viết: "Oder cho anh điếu shisa, chút cỏ vào đấy... chơi xong E anh đưa em Molly".

Nhiều năm trước, Andree vướng tranh cãi trong sản phẩm Krazy, kết hợp với Binz, với các câu rap: "Đầu hướng bắc, phần còn lại hướng nam / Nếu em ích kỷ, anh là kẻ tham lam / Anh là con nghiện, em là chất kích thích / Đêm nay sử sách ghi lại như trận Xích Bích / Gọi bạn em đi, sở trường của anh là bia lỗ".

Tiếp đó, Andree gây sững sờ khi mang ca khúc Nhạc anh lên sóng trực tiếp chung kết Rap Việt mùa một. Đây là bản rap có nội dung táo bạo, nhạy cảm về gợi dục như: "Trường mà anh học lấy bằng tốt nghiệp ở ngoài đường / Nhạc anh đã viết phải cùng với bruh ở trên giường / Ai đang nằm dưới phát âm thanh kêu ah ah".

Tục tục là phần ca từ gây tranh cãi trong Nhạc anh: "Nhạc anh là đèn màu, chất kích thích và Champagne / Nhạc anh là tin nhắn làm em phải nhớ đến thăm anh / Anh sẽ là chàng trai hằng ngày em thầm thường / Uh, nên đầu gối ban đêm sẽ thường thâm".

Gần nhất, Andree vướng tranh cãi khi kết hợp với Bình Gold trong bản rap Đổi tư thế. Với phân đoạn của Andree, nam rapper viết: "Anh đang còn một hoa này / Cầm lấy ra cuốn đi / Em ở trên nãy giờ rồi / Đổi thế và xuống đi / Làm một hút thật sâu quệt mũi xong rồi lại ưỡn đi / Trong căn phòng khói bồng bềnh / Em đổi tư thế em nằm lên ghế em muốn anh làm chồng mình".

Một số khán giả ủng hộ Andree cho rằng đây là thứ âm nhạc của underground và thu hẹp phạm vi tiếp cận. Song, thực tế là tất cả đều được phát hành công khai trên mọi nền tảng, thu hút lượng người nghe cực lớn.

Điển hình như sản phẩm Em iu của Andree, Wxrdie và Bình Gold, hút hơn 50 triệu lượt xem trên YouTube. Trong đó, 2 câu rap của Bình Gold :"Sáng em đi spa, tối em đi club, chiều làm đường K, đến đêm em nằm sấp", một thời viral bùng nổ trên mạng và được một bộ phận khán giả tung hô.

Andree được không ít người tung hô như biểu tượng của "flex", chất chơi.

Cần rà soát nội dung nhạc rap

Kể từ cơn sốt Rap Việt mùa một, nhạc rap đã phát triển đột phá trên thị trường. Cơn sốt rap bắt đầu đổ bộ vào nhạc Việt với số lượng ca khúc cực lớn, đa dạng thể loại và khó kiểm soát. Trong số đó, không ít những bản rap có nội dung nhạy cảm, táo bạo, thậm chí là dùng để tấn công người khác xuất hiện.

Nhiều khán giả đại chúng chỉ mới tiếp cận nhạc rap và không thích nghi với một số sản phẩm hoặc sân chơi rap. Sự cố của rapper Chị Cả là lần đầu tiên một rapper Việt bị tuýt còi. Sau đó, liên tiếp là những ồn ào gắn với Bray, Bình Gold, MC Ill và mới nhất là loạt ca khúc rap và rapper bị điểm tên.

Sự nhạy cảm của nhạc rap trên thị trường đa dạng thể loại. Chị Cả bị xử phạt vì nội dung gợi dục. Bray phải xóa bản rap vì ca từ trù ẻo, vùi dập phụ nữ. MC Ill phải lên tiếng xin lỗi vì ngôn từ phản cảm xuất hiện ở sân chơi do anh tạo ra. Bên cạnh đó, thời gian gần đây, rap Việt tràn ngập những bản rap chứa nội dung nặng nề để các rapper công kích nhau.

Trên sân khấu Dissneeland của MC Ill, hàng chục khán giả đã tung hô khi rapper lấy tên người khác (dù không liên quan) để làm công cụ công kích. Hay những bản rap thô tục, hằn học được ca tụng là chất lượng của dòng nhạc này. Đây là những tín hiệu đáng báo động của dòng nhạc đang thịnh hành và tác động mạnh đến giới trẻ.