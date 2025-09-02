Chân dung nam MC khiến hàng chục triệu người Việt Nam xúc động

Ngày 1/9, tại chương trình Concert quốc gia đặc biệt: 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, MC Vũ Mạnh Cường là giọng miền Nam duy nhất vang lên trên sân khấu toàn giọng miền Bắc, giữa lòng thủ đô Hà Nội trong sự kiện mang tầm quốc gia. Nam MC chia sẻ anh vô cùng tự hào và trân trọng từ khoảnh khắc được góp phần cùng bao người làm nên những chương trình thành công.

"Tôi cảm thấy tự hào và biết ơn khi được chọn là người kết nối, dẫn dắt các chương trình lớn của đất nước trong nhiều dịp kỷ niệm trọng đại của cả dân tộc. Cảm giác yêu nước, yêu đồng bào trỗi dậy trong tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi được đứng trên sân khấu làm công việc của một người kết nối triệu triệu trái tim hướng về lịch sử dân tộc đầy yêu thương, tự hào và truyền lửa", MC với giọng đọc truyền cảm, ấm áp chia sẻ.

MC Vũ Mạnh Cường dẫn chương trình đặc biệt Concert quốc gia: 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

MC Vũ Mạnh Cường chia sẻ chiều 1/9, khi đang tập trung cho chương trình buổi tối thì nghe tin bố nhập viện cấp cứu. Nam MC đã phải huy động hết tất cả mối quan hệ bạn bè để nắm tình hình và hỗ trợ bố mẹ để an tâm bước ra sân khấu nói những lời hào sảng. Xong chương trình anh ngậm ngùi vì mình không làm tròn trách nhiệm của người con.

Bí quyết để luôn giữ được giọng dẫn chương trình truyền cảm của Vũ Mạnh Cường là phải xem phim điện ảnh về chiến tranh và tinh thần yêu nước để được truyền cảm hứng chân thật nhất cho những điều mình nói ra trên sân khấu. Vào đợt kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, anh xem phim Địa đạo. Còn kỳ này, Vũ Mạnh Cường đã xem phim Mưa đỏ đến 3 lần để thấm, để yêu, để mong mỗi lời nói ra đều chứa đựng sự thấu cảm về khúc tráng ca oai hùng của dân tộc Việt Nam.

Vũ Mạnh Cường còn là gương mặt vàng của những chương trình trọng đại khác.

Vũ Mạnh Cường từng là gương mặt sáng giá, khi liên tục được trao trọng trách dẫn dắt các chương trình lớn trong dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đặc biệt nhất có thể kể đến là Cầu truyền hình Bản trường ca hòa bình của Bộ Quốc phòng, Đại nhạc kịch bán thực cảnh mang tên Ký ức để lại của Bộ Công an, chương trình nghệ thuật đặc biệt Mùa xuân thống nhất của Bộ Chính trị, Bộ Văn hóa - Thể thao Du lịch… và trở thành một trong những nghệ sĩ tiêu biểu của TPHCM được chọn tham gia diễu hành vào sáng 30/4.

Trong thời gian này Vũ Mạnh Cường liên tục đi về giữa Thủ Đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để có thể góp mặt trong những sự kiện trọng đại của đất nước nhân đại lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Anh vinh dự được chọn là MC dẫn dắt nhiều Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của ban bộ ngành.

Vũ Mạnh Cường chụp hình kỷ niệm cùng ca sĩ Tùng Dương.

Vũ Mạnh Cường chia sẻ thêm kỷ niệm khi tham gia dẫn chương trình đặc biệt: "Tôi thường xuyên ăn ngủ trang điểm trên máy bay. Do di chuyển nhiều và liên tục qua nhiều tỉnh thành Nam - Trung - Bắc, để kịp tiến độ và không ảnh hưởng tới ê-kíp nên tôi thuê khách sạn nhưng không kịp nghỉ mà ăn ngủ nghỉ và trang điểm luôn tại sân bay".