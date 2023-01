Chăm lo Tết cho đồng bào, đồng đội

TP - Được Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) chỉ đạo tổ chức vào mỗi dịp tết đến, xuân về, chương trình “Xuân canh trời - Tết biên cương, hải đảo” đã mang sắc xuân và hơi ấm tình người đến với đồng bào và đồng đội của những lính canh trời trong dịp đón năm mới Quý Mão 2023.

Ấm tình đồng đội

Trong màn sương sớm lạnh giá cuối năm, trên điểm cao nơi Trạm ra đa 22 của Trung đoàn 295 (Sư đoàn Phòng không 363) đóng quân, không khí rộn ràng, tất bật khiến mọi người có mặt tham gia ngày hội “Xuân canh trời - Tết thắm tình quân dân” và phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” cảm thấy ấm áp hơn. Cả ngày những người lính và đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đơn vị kết nghĩa quây quần bên nhau cùng gói bánh chưng, thi nấu cỗ, tổ chức các trò chơi dân gian và chung vui đêm lửa trại chào đón mùa xuân trong tiếng nói cười rộn rã.

Theo Thiếu tá Đỗ Hữu Thông - Trạm trưởng Trạm ra đa 22, với đặc thù là trạm ra đa tầm xa, trong những ngày Tết, ngoài bộ phận trực sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều tập trung về phòng Hồ Chí Minh của trạm để giao lưu văn nghệ với các đơn vị kết nghĩa và ĐVTN trên khu vực đóng quân. Trạm cũng tổ chức đoàn đi chúc Tết cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Thiếu tá Nguyễn Duy Hải - Chính trị viên Trạm ra đa 22 cho biết, đơn vị đóng quân trên địa bàn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, bảo đảm tình báo ra đa cho nhiệm vụ tác chiến phòng không và không quân bảo vệ bầu trời hướng Đông Bắc của Tổ quốc. Đóng quân trên đồi cao nên điều kiện bảo đảm sinh hoạt, công tác cho cán bộ, chiến sĩ của đơn vị còn gặp nhiều khó khăn.

Ban tổ chức ngày hội “Xuân canh trời - Tết thắm tình quân dân” tại Trạm ra đa 22 và địa bàn quận Kiến An đã trao tặng quà Tết cho 4 gia đình chính sách, 10 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, 10 quân nhân, ĐVTN trong đơn vị có hoàn cảnh khó khăn và 20 học sinh nghèo vượt khó. Kinh phí được trích từ quỹ “Vì người nghèo” của Quân chủng PK-KQ, kinh phí từ sự ủng hộ của BCH Đoàn các đơn vị kết nghĩa như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội.

“Như mọi năm, dịp Tết năm nay, trạm duy trì 75% quân số trực. Những đồng chí ở lại trực Tết đều xác định tốt tinh thần trách nhiệm, coi đơn vị là nhà, tích cực tham gia các hoạt động chuẩn bị đón xuân mới thật chu đáo và ấm cúng”, Thiếu tá Hải nói.

Với Binh nhất Đinh Hữu Bạo - nhân viên Báo vụ thuộc Trung đội thông tin, Trạm ra đa 22, Xuân Quý Mão 2023 là cái Tết đầu tiên anh xa nhà và sẽ là kỷ niệm khó quên trong đời quân ngũ. “Bố tôi bị mất sức lao động từ nhiều năm nay, dù rất nhớ gia đình và bạn gái ở quê nhưng bù lại ở đây, tôi có cái Tết ấm tình đồng đội. Các đơn vị tham gia chương trình đã dành tặng tôi và những đồng đội ở trạm có hoàn cảnh gia đình khó khăn phần quà Tết rất ý nghĩa. Sự quan tâm này giúp tôi và đồng đội vơi đi nỗi nhớ nhà và thêm quyết tâm thực hiện thật tốt nhiệm vụ của người lính”, Bạo kể.

Trọn nghĩa đồng bào

Căn nhà nhỏ của mẹ liệt sĩ Đặng Thị Căm (SN 1927, ở phường Nam Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng) buổi sáng hôm nay ấm áp và đông vui hơn mọi ngày, khi đoàn công tác của Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ và Sư đoàn 363 tới thăm và chúc Tết gia đình. Nỗi đau mất con (liệt sĩ Đặng Quang Cặm hy sinh năm 1970) dù đã nguôi ngoai sau nhiều năm, nhưng mẹ Căm vẫn không khỏi rưng rưng khi những người lính tới nhà thắp nén nhang tri ân con trai và thăm hỏi sức khỏe mẹ.

Nắm chặt bàn tay nhăn nheo qua năm tháng của mẹ Căm, Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ xúc động nói: “Những người lính chúng con luôn nhớ tới công lao, sự hy sinh của những lớp người đi trước. Mong mẹ luôn là điểm tựa cho chúng con thêm quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền đất nước”.

Trong số 20 học sinh nghèo vượt khó ở quận Kiến An được trao quà trong chương trình, cậu bé Phạm Đức Kiều An (SN 2009) khá rụt rè so với các bạn. Bố mất vì bệnh ung thư đã nhiều năm, An bị căn bệnh thận quái ác từ năm học lớp 1. Tiền chữa trị bệnh cho An phải nhờ vào bảo hiểm và thu nhập ít ỏi từ nghề ve chai của mẹ. Để mẹ vui, xen giữa những lần đi Hà Nội điều trị, An đã luôn nỗ lực học tập. Đến tham dự chương trình cùng mẹ và đón nhận phần quà Tết ý nghĩa, An tâm sự: “Cháu chỉ ước mình không còn bệnh tật gì để tập trung học thật tốt và phụ giúp cho mẹ để bớt vất vả”.

Theo Đại tá Nguyễn Hữu Toàn, ngày hội ấm áp tại Trạm ra đa 22 được Quân chủng PK-KQ lựa chọn là địa điểm làm trước của chương trình “Xuân canh trời - Tết biên cương, hải đảo” năm nay, bởi điều kiện sinh hoạt, công tác của cán bộ, chiến sĩ nơi đây còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Cùng với đó, trên địa bàn đơn vị đóng quân còn có nhiều gia đình nghèo khó.

“Ngoài chương trình tại Trạm ra đa 22 thuộc Sư đoàn 363, Cục Chính trị đã hướng dẫn triển khai tổ chức thực hiện tại tất cả các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng, ở 96 địa điểm. Trong đó tập trung vào các nội dung như trang trí không gian Tết cổ truyền dân tộc, thi gói và nấu bánh chưng (bánh tét), tổ chức trò chơi dân gian, trò chơi thanh niên, giao lưu văn nghệ; tặng quà gia đình có công với cách mạng, cán bộ, ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn, học sinh nghèo vượt khó và phát động Tết trồng cây”, Đại tá Toàn nói.