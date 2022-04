Cha mẹ tự ý điều trị khiến trẻ bị hủy hoại làn da, lở loét, nhiễm trùng

TPO - Ngày hè nóng bức mà cứ mắc phải những thói quen này chỉ khiến bạn có nguy cơ bị đột quỵ rất cao. Do đó, cần nắm rõ những thói quen sau để chủ động sửa ngay từ sớm.

TPO - Cục An toàn thực phẩm đã ban hành Quyết định số 97/QĐ-ATTP về việc thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm bổ sung cafe Hoàng Gia. Đây chính là loại cà phê khiến một phụ nữ phải cấp cứu trong tình trạng hôn mê, co giật, tổn thương não sau 4 ngày uống cà phê giảm cân.