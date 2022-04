Cảnh báo biến chứng tiểu đường ở bệnh nhi mắc COVID-19

TPO - Liên tiếp 2 bệnh nhi mắc COVID-19 trên nền bệnh tiểu đường đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ cảnh báo, bệnh nhi bị tiểu đường mắc COVID-19 có thể bị tiểu đường cấp tính hoặc biến chứng nguy hiểm.

Ngày 5/4, BS Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TPHCM) cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp bệnh nhi mắc COVID-19 bị biến chứng rất nặng. Đó là trường hợp của bé gái N.N.T (14 tuổi, ngụ tại tỉnh Tiền Giang) được bệnh viện địa phương chuyển đến.

Khai thác bệnh sử của bác sĩ từ phía người nhà ghi nhận, 3 ngày trước thời điểm nhập viện, bé T. có biểu hiện sốt cao, mệt mỏi, ói, ăn uống ít. Trong ngày thứ 3 bệnh nhi có biểu hiện lơ mơ, nói sảng, rên la được gia đình đưa đến bệnh viện tỉnh trong tình trạng sốc. Kết quả xét nghiệm xác định, bệnh nhi dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, vào tháng 11/2021 bệnh nhi được chẩn đoán bị đái tháo đường. Hiện trẻ đang điều trị bằng phương pháp tiêm insulin dưới da và tái khám định kỳ tại bệnh viện địa phương. Sau khi nhập viện bệnh nhi đã được bác sĩ điều trị tích cực nhưng tình trạng không cải thiện nên phải chuyển lên tuyến trên.

Tại khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, bệnh nhi rơi vào hôn mê, được các bác sĩ cho thở máy hỗ trợ hô hấp qua nội khí quản. Các kết quả xét nghiệm cho thấy ceton, đường huyết, phản ứng viêm của cơ thể bệnh nhi tăng cao, có dấu hiệu tổn thương thận.

Các bác sĩ đã hội chẩn và chẩn đoán bệnh nhi bị hôn mê toan ceton trên nền bệnh mắc COVID-19 và đái tháo đường type 1. Biến chứng của bệnh lý tiểu đường khiến trẻ đối mặt với sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết. Ngay lập tức bệnh nhi được hỗ trợ điều trị nội khoa tích cực kết hợp với sử dụng thuốc kháng vi rút, kháng viêm, kháng đông và kháng sinh.

Nỗ lực cứu chữa của các bác sĩ đã mang lại kết quả khả quan, sau 1 tuần điều trị các chỉ số sinh hiệu của bệnh nhi bình phục tốt. Đến ngày 5/4 trẻ đã tỉnh táo, cai được máy thở, thở khí trời, đường huyết ổn định nên được chuyển khoa Thận Nội tiết tiếp tục theo dõi điều trị.

Được biết, tại khoa Thận Nội tiết của Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố cũng vừa tiếp nhận một bệnh nhi 2 tuổi mắc COVID-19 ngày thứ 2. Trẻ được chẩn đoán đái tháo đường type 1 dẫn đến biến chứng sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết.

Từ các trường hợp trên, BS Minh Tiến cho biết: “Một nghiên cứu ghi nhận từ tháng 3 đến tháng 5/2020 trên tổng số 532 trẻ em ở Đức được chẩn đoán với đái tháo đường type 1 cho thấy 45% trẻ có biểu hiện hôn mê nhiễm toan ceton cao gần gấp đôi so với năm trước (24,5%). Tại Vương quốc Anh, các nhà điều tra báo cáo số trường hợp trẻ đái tháo đường type 1 năm 2020-2021, tăng 80% so với những năm trước.Thực tế trên có thể do nhiều yếu tố và liên quan đến chăm sóc y tế chậm trễ, tác động của nhiễm SARS-CoV-2”.

Phân tích của BS Minh Tiến chỉ ra, thụ thể ACE2 (protein xuyên màng) có mặt ở nhiều cơ quan như đường hô hấp, phổi, tim gan thận… bao gồm cả cơ quan ngoại tiết và các mô nội tiết của tuyến tụy. Khi SARS-CoV-2 liên kết với các thụ thể ACE2 sẽ cho phép virus xâm nhập và làm hỏng các tiểu đảo của tuyến tụy. Tình trạng trên dẫn đến bệnh đái tháo đường cấp tính và có thể kích hoạt biến chứng cấp tính của bệnh đái tháo đường với đặc trưng là tình trạng tăng đường huyết, tăng ceton trong máu và thận không thể loại bỏ đủ axit khỏi cơ thể.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần lưu ý khi con em mình ăn nhiều uống nhiều, tiểu nhiều nhưng sụt cân hãy đưa trẻ đến bệnh viện có chuyên khoa nhi để được thăm khám và định bệnh chính xác, có phương pháp điều trị thích hợp. Trường hợp trẻ bị tiểu đường mắc COVID-19 cần được theo dõi sát, khi có biểu hiện bất thường phải nhanh chóng nhập viện để được chẩn đoán, điều trị kịp thời.