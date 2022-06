Cha bị đánh, con gọi bạn mang dao đi trả thù

TPO - Công an huyện Bù Đốp (Bình Phước) thông tin, vừa bắt giữ 3 nghi can để điều tra về hành vi giết người.

Các nghi can bị công an bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Sang (23 tuổi), Nguyễn Hữu Nghị (25 tuổi) và Trần Xuân Giang (22 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Phước). Cả 3 đối tượng được xác định có liên quan đến vụ án mạng khiến người đàn ông tử vong vào đêm 13/6 tại khu phố Thanh Xuân (thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp).

Trước đó vào đêm 13/6, ông T.K.D. (45 tuổi) chạy xe máy vào nhà một người dân thuộc khu phố Thanh Xuân trong tình trạng nhiều vết thương, máu chảy nhiều và ngất xỉu. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đến sáng nay (15/6) thì tử vong.

Công an huyện Bù Đốp phối hợp Công an tỉnh Bình Phước tiến hành truy xét, bắt giữ các nghi can.

Làm việc với cán bộ điều tra, các nghi can khai rằng, ông N.V.Đ (62 tuổi, cha ruột của Nguyễn Văn Sang) đi nhặt ve chai thì bị ông T.K.D dùng vỏ chai nước suối đánh vào vùng đầu. Sau khi nghe cha kể lại, Sang liền có ý định tìm người trả thù. Theo đó, Sang rủ thêm Nghị và Giang tìm đến nhà trả thù ông D. Tại đây, Sang cầm 2 con dao trên 2 tay đâm liên tiếp vào người ông D. Sau khi gây án, 3 đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.