Án mạng từ việc quán 'điều' thiếu tiếp viên karaoke

TPO - Mâu thuẫn vì quán karaoke bố trí thiếu tiếp viên, khách và nhân viên quán ẩu đả và dẫn đến án mạng.

Ngày 12/4, TAND TPHCM xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Luân (28 tuổi, quê Thái Nguyên) 18 năm tù về tội “Giết người”. Bị cáo Đặng Quang Toản (27 tuổi, quê Đồng Nai) 15 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, tối 24/12/2018, anh N.T.L. cùng nhóm bạn đến quán karaoke trên đường Nguyễn Thị Định (TP Thủ Đức, TPHCM) hát và uống bia.

Tại đây, anh L. yêu cầu Toản (là quản lý quán) bố trí 4 nữ tiếp viên phục vụ. Toản chỉ đáp ứng 2 nữ tiếp viên vì quán đang đông khách. Sau đó, Toản và L. cãi nhau.

Lúc ra về, L. chửi Toản và rủ ra cổng đánh nhau, Luân là nhân viên quán đi lại hỏi chuyện thì dẫn đến hai bên đánh nhau. Trong lúc ẩu đả Luân đâm L. tử vong.

Gây án xong, Luân rời khỏi hiện trường rồi bỏ trốn sang Trung Quốc. Sau đó, Luân bị Công an Trung Quốc bắt giữ vì nhập cảnh trái phép, rồi được thả tự do về Việt Nam vào tháng 9/2020 và bị công an bắt giữ.