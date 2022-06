Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, một thanh niên bị đâm tử vong

TPO - Liên quan đến đường dây đánh bạc 90 triệu USD do Bộ Công an vừa triệt phá, mới đây, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành điều tra mở rộng và bắt thêm 4 đối tượng, thu giữ nhiều vật chứng, tài liệu liên quan đến vụ án.