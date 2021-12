CĐV Đông Nam Á: Indonesia hưởng lợi từ Việt Nam

TPO - Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã thu giữ 27 cây cần sa tươi cao từ 1-2m, được trồng và chăm sóc rất tinh vi ngay trong phòng ngủ, có lắp hệ thống tưới, đèn điện chiếu sáng và điều hòa nhiệt độ để nuôi dưỡng cây phát triển.

TPO - Khi công an ập vào một quán karaoke ở phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương thì phát hiện nhóm nam, nữ đang bay lắc trong tiếng nhạc sập sình.