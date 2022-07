Cầu thủ liên tục chấn thương, HLV Trần Minh Chiến đổ tại phong thủy

TPO - HLV Trần Minh Chiến (CLB TP.HCM) tỏ ra tiếc nuối về trường hợp của tiền đạo Hồ Tuấn Tài, người chưa thể thi đấu ở V-League 2022 do gặp chấn thương.

Chiều hôm qua 16/7, CLB TP.HCM đã để thua HAGL với tỉ số 0-2 trên sân nhà Thống Nhất. Các bàn thắng đội khách được ghi do công của tiền đạo Brandao và hậu vệ Vũ Văn Thanh trên chấm penalty.

Cuộc đối đầu với HAGL là lần đầu tiên thủ môn Bùi Tiến Dũng bắt chính tại V-League 2022. Tuy nhiên, người gác đền quê Thanh Hóa lại mắc sai lầm đáng trách khiến đội nhà bị thủng lưới ở phút 28. Sau trận đấu, HLV Trần Minh Chiến đã lên tiếng bảo vệ cậu học trò.

"Bùi Tiến Dũng chơi rất tốt. Với sức ép từ hàng công của HAGL như vậy thì rất khó giữ sạch mành lưới. Và thua bàn khi phán đoán trong điều kiện thời tiết thế này là bình thường", HLV Trần Minh Chiến cho biết.

CLB TP.HCM đang gặp khó khăn về lực lượng do chấn thương. Đội bóng này vẫn chưa có sự phục vụ của tiền đạo Hồ Tuấn Tài. Cầu thủ người Nghệ An liên tục bị đau và chưa thi đấu trọn vẹn ở V-League 2022. HLV Trần Minh Chiến giải thích là do 'phong thủy không hợp'.

"Tuấn Tài có lẽ không hợp phong thủy dưới trướng tôi nên thi đấu được mười mấy phút thì chấn thương luôn", ông nói. Ngoài ra, CLB TP.HCM sẽ thay ngoại binh ở hàng tiền đạo.

"Từ trước mùa giải, chúng tôi đã lo khi tìm ngoại binh rất khó. Gần như không kiếm được cầu thủ nào trẻ và phù hợp. Nhưng điều quan trọng là cơ hội rất nhiều nhưng không thể tận dụng được. Chúng tôi sẽ thay tiền đạo trong thời gian tới", HLV Trần Minh Chiến tiết lộ.

Sau trận thua này, CLB TP.HCM rơi xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Ở trận đấu tiếp theo, đội bóng thành phố mang tên Bác sẽ đối đầu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.