Cầu thủ bị khởi tố vì đánh bạc, VFF nói gì?

TPO - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết sẽ kiên quyết loại trừ tiêu cực khỏi đời sống bóng đá Việt Nam, sau thông tin 5 cầu thủ thuộc CLB bóng đá hạng Nhất Bà Rịa-Vũng Tàu bị khởi tố vì hành vi đánh bạc.

Trước đó theo thông tin từ Bà Rịa-Vũng Tàu, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can gồm 5 cầu thủ thuộc biên chế CLB bóng đá hạng Nhất Bà Rịa-Vũng Tàu vì hành vi “Đánh bạc” theo Điều 321, Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các cầu thủ này đã thống nhất đá dưới sức trong trận đấu giữa Bà Rịa-Vũng Tàu với SHB Đà Nẵng thuộc khuôn khổ Cúp Sao Vàng, diễn ra ngày 24/12/2023 trên sân Bà Rịa. Các đối tượng sau đó đặt cược cho SHB Đà Nẵng thắng trên các website cá độ bóng đá. Kết quả, Đà Nẵng thắng với tỉ số 3-1.

Liên quan vụ việc, Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho biết ngay khi có thông tin, VFF đã chỉ đạo VPF và BTC giải trao đổi với lãnh đạo đội Bà Rịa-Vũng Tàu để chủ động xử lý. Sau khi cơ quan điều tra có quyết định khởi tố, VFF đã yêu cầu CLB tiếp tục báo cáo chi tiết vụ việc. Ông Trần Anh Tú cho biết Quy chế bóng đá chuyên nghiệp, quy định Kỷ luật của VFF đều có quy định về phòng chống tiêu cực. VFF cũng có sự phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát Hình sự-Bộ Công An để chống tiêu cực, đảm bảo an toàn, an ninh cho các hoạt động bóng đá.

“Mục tiêu của chúng tôi là đẩy mạnh công tác giáo dục, đấu tranh tiến tới loại bỏ các hành vi có ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển bóng đá Việt Nam”-ông Trần Anh Tú cho biết.

Hiện vụ việc trên đang tiếp tục được cơ quan điều tra làm rõ.