VPF tăng gấp đôi tiền thưởng cho đội vô địch giải hạng Nhất 2023

TPO - Chiều 22/2, Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã tổ chức lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2023 và Cúp quốc gia 2023.

CLB Cần Thơ do không tìm được nhà tài trợ, sẽ tham dự giải. Một đội bóng khác là Phố Hiến trong khi đó chính thức đổi tên là CLB PVF Công An Nhân Dân kể từ mùa Giải hạng nhất 2023.

Do Cần Thơ bỏ giải, Giải hạng Nhất quốc gia 2023 còn 11 đội bóng tham dự gồm: Bình Phước, Bình Thuận, Hòa Bình, Huế, Long An, PVF Công An Nhân Dân, Phú Thọ, Quảng Nam, Sài Gòn, Bà Rịa-Vũng Tàu và Phù Đổng.

Giải dự kiến khởi tranh từ ngày 7/4 đến tháng 8/2023, thi đấu theo hai giai đoạn: Giai đoạn 1, các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, xếp hạng.

Giai đoạn 2, căn cứ trên bảng xếp hạng giai đoạn 1 các đội sẽ được chia vào hai nhóm A và B. Nhóm A gồm 5 CLB tranh ngôi vô địch giải. Nhóm B gồm 6 CLB tranh các vị trí từ 6 đến 11. Đội đứng thứ 11 của Giải hạng nhất 2023 sẽ phải xuống chơi ở Giải hạng nhì 2024. Mỗi đội được đăng ký thi đấu 1 cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài và 1 cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam.

Đội vô địch sẽ giành suất thăng hạng lên chơi ở V-League 2024 và nhận được phần thưởng trị giá 2 tỉ đồng. Phần thưởng cho đội đứng thứ hai là 1 tỉ đồng, 500 triệu đồng cho đội đứng thứ ba.

Theo kết quả bốc thăm, lịch thi đấu vòng 1 Giải hạng Nhất quốc gia 2023 như sau: Quảng Nam - Huế, Bình Phước - Long An , Bình Thuận - Phù Đổng, Phú Thọ - PVF Công An Nhân Dân, Hòa Bình - Bà Rịa Vũng Tàu, Sài Gòn (nghỉ).